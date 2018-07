Khởi tố tài xế điều khiển xe khách bị lật khiến 9 người thương vong

Ngày 11/7, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Đào Thế Khoa (SN 1979, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Đào Thế Khoa là tài xế đã điều khiển xe khách mang BKS 36B - 005.67 lật xuống ruộng bên đường tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) làm 2 chị em tử vong và 7 người bị thương. Cơ quan điều tra xác định Khoa lái xe khách không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng gần 8h ngày 27/6, trên đường tránh TP Vinh xảy ra vụ tai nạn. Xe khách mang BKS 36B - 005.67 do tài xế Khoa điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, mất lái rồi lật xuống ruộng bên đường.

Vụ tai nạn khiến hai nạn nhân Ngô Thị Th (12 tuổi) và Ngô Thành Đ (5 tuổi), cùng trú xã Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa tử vong tại chỗ và 7 người khác bị thương./.