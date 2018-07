Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng, truy sát người tình ở TPHCM

Công an quận Tân Bình, TPHCM đang khẩn trương điều tra vụ nổ súng xảy ra tại khu nhà trọ trên đường Cống Lở khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Chiều 10/7, anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, ngụ Tân Bình) đang nhậu khi kiểm tra điện thoại thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của chị N.T.Y.T (SN 1996, quê Đồng Tháp, tạm trú Tân Bình). Tuy nhiên khi gọi lại lại thì không ai bắt máy. Nghi có việc chẳng lành, anh này tìm đến phòng trọ của T. thì thấy cửa phòng trọ bị khóa trái, gọi không ai mở nên Tuấn Anh đạp cửa.

Khi cánh cửa mở toang một cảnh tưởng kinh hoàng, nhiều người bê bết máu nằm dưới đất bất động, trong đó có Lê Ngọc Sơn (SN 1994, ngụ Gò Vấp); T.T.M.C (SN 1983, quê An Giang) và chị T. Ngay sau đó những người này nhanh chóng được đưa đi Bệnh viện quân y 175 cấp cứu.

Đến chiều 11/7, các nạn nhân đã được chữa trị và dần hồi phục. Riêng Sơn cũng đang được điều trị tại đây tại khu vực cách ly.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Cung cấp lời khai ban đầu, nạn nhân T.T.M.C cho biết: Sơn và T. có quan hệ tình cảm với nhau và đã chia tay cách đây 2 tháng. Chiều 10/7, Sơn điện thoại cho T. nhiều lần không được nên đến phòng trọ nói chuyện.

Tại phòng trọ, cả 3 người xảy ra cãi nhau lớn tiếng, bất ngờ Sơn rút súng bắn vào T. và C. Khi súng hết đạn Sơn còn rút dao đâm C. và dùng chày gỗ đập đầu C. khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Sau khi gây án, Sơn điện thoại báo cho gia đình rồi đóng cửa phòng trọ uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Nhận định đây là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ nguồn gốc vũ khí mà Sơn tàng trữ để xử lý theo quy định./.

