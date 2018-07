Bắt đối tượng tàng trữ ma túy trái phép

Công an Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre cho biết, đang tạm giữ Trần Quốc Huy, 25 tuổi, ngụ Phường 5, TP. Bến Tre do hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Quốc Huy vừa ra tù đã tái phạm tàng trữ các chất ma túy bị cơ quan công an bắt giữ ( Ảnh: CTV)

Ngày 11/7, sau khi nhận tin báo của người dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy -Công an TP.Bến Tre kiểm tra đột xuất căn nhà không số, tại ấp 2 xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre do Trần Quốc Huy thuê ở.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện trong nhà này đang tàng trữ trái phép một lượng lớn ma túy gồm: 9 túi ma túy đá, 449 tép heroin và 1 cục heroin đã phân liều.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Quốc Huy thừa nhận đã mua số ma túy trên tại Thành phố Hồ Chí Minh mang về để sử dụng.

Được biết, đối tượng Trần Quốc Huy đã có 2 tiền án là cướp giật tài sản và buôn bán ma túy, vừa ra tù cách đây vài tháng. Vừa ra tù, đối tượng này đã tái phạm./.