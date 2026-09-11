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Khởi tố, tạm giam tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

Thứ Sáu, 22:12, 11/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long để điều tra vụ lật xe khách giường nằm làm 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Liên quan vụ lật xe khách giường nằm làm 4 người tử vong tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú phường An Bình, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Nguyễn Cảnh Hạ Long là tài xế của nhà xe Việt Tân Phát, người điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.17 trong vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 31/8, làm 7 người thương vong.

Trước đó, khoảng 3h10 ngày 31/8, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.17 do Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa. Khi đến Km10+600 tuyến đường tránh Quốc lộ 19, thuộc phường Hội Phú, xe bị lật nghiêng vào lề đường bên phải.

khoi to, tam giam tai xe vu lat xe khach lam 4 nguoi tu vong o gia lai hinh anh 1
Khởi tố tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 3 người bị thương. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tổ chức khám nghiệm, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách đã đi vào tuyến đường chưa được phép khai thác, chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, trời tối và sương mù dày đặc. Bùn đất từ hai bên tràn xuống, khiến đường trơn trượt.

khoi to, tam giam tai xe vu lat xe khach lam 4 nguoi tu vong o gia lai hinh anh 2
Chiếc xe khách sau khi được trục ra khỏi hiện trường tai nạn.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Cảnh Hạ Long để phục vụ điều tra.

Hiện vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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