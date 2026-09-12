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Khởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Thứ Bảy, 15:49, 12/09/2026
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VOV.VN - Ngày 12/9, Đồn Biên phòng Cầu Muống, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng người Campuchia có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/9, nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người nghi vấn chuẩn bị xuất cảnh trái phép tại khu vực cầu Cội Đại, khu phố Bình Hòa Trung, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh triển khai lực lượng kiểm tra.

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Đối tượng Yie Nu.

Đến khoảng 19 giờ, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ đang đưa vỏ lãi ra sông Sở Thượng, cách cầu Cội Đại khoảng 200m về hướng Tây. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện, người đàn ông nhảy xuống sông, bơi về phía Campuchia; Tổ công tác đã đưa người phụ nữ này về Đồn làm việc.

Người phụ nữ được xác định là Lasala Salvacion, 62 tuổi, quốc tịch Philippines. Bước đầu, Salvacion khai được một người đàn ông Quốc tịch Campuchia dùng xe mô tô chở từ khu vực phường Hồng Ngự đến cầu Cội Đại để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

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Bộ đội biên phòng Đồng Tháp làm việc với đối tượng Yie Nu.

Từ lời khai và kết quả xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông điều khiển vỏ lãi tên Yie Nu, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Prey Veng, Campuchia. Đến ngày 8/9, khi nhận được tin báo Yie Nu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm đường di chuyển về khu vực phường Hồng Ngự để qua phà sang xã Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp), Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp Công an phường Thường Lạc và Công an xã Long Khánh tổ chức chốt chặn, bắt giữ đối tượng.

Ngày 10/9, Đồn Biên phòng Cầu Muống khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Vụ án được chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

 

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
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