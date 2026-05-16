Khởi tố vụ án nam tài xế Lexus xô xát với cô gái ở phố Hoàng Cầu

Tối 16/5, liên quan đến vụ việc nam tài xế xe Lexus hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu, Công an phường Đống Đa, Hà Nội, cho biết, đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Công an phường Đống Đa, việc khởi tố vụ án nhằm củng cố hồ sơ, tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nam tài xế Lexus (áo hồng) trong vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một người đàn ông mặc áo hồng, được cho là tài xế xe Lexus có hành vi dùng chân đạp vào người một cô gái trên phố Hoàng Cầu. Sự việc được nhiều người dân chứng kiến, quay clip và đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Chiều 15/5, Công an phường Đống Đa đã đưa những người liên quan là N.H.M (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú ở xã Phú Xuyên); V.H.L (SN 2001, trú ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám) về trụ sở Công an phường để tiến hành lấy lời khai, xác minh, làm rõ.

Clip vụ việc: