Triệu tập 9 thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Ninh Bình
VOV.VN - Thông tin từ Công an xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa triệu tập, điều tra, làm rõ 9 thanh, thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 14h ngày 27/4/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường 482E, Tổ công tác Công an xã Yên Khánh phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 3 xe mô tô, mang theo kiếm, vỏ chai bia, ná tự chế và gậy ba khúc. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.
Ngay sau đó, Công an xã Yên Khánh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mang theo hung khí, điều khiển xe trên tuyến đường 482E với mục đích “diễu đường cho oai”. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 xe mô tô, 1 xe máy điện cùng nhiều hung khí gồm ná cao su tự chế, kiếm, gậy ba khúc và vỏ chai bia.
Hiện Công an xã Yên Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.