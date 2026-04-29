Triệu tập 9 thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Ninh Bình

Thứ Tư, 21:58, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin từ Công an xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa triệu tập, điều tra, làm rõ 9 thanh, thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 27/4/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường 482E, Tổ công tác Công an xã Yên Khánh phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 3 xe mô tô, mang theo kiếm, vỏ chai bia, ná tự chế và gậy ba khúc. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

Nhóm thanh, thiếu niên tại Cơ quan Công an

Ngay sau đó, Công an xã Yên Khánh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mang theo hung khí, điều khiển xe trên tuyến đường 482E với mục đích “diễu đường cho oai”. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 xe mô tô, 1 xe máy điện cùng nhiều hung khí gồm ná cao su tự chế, kiếm, gậy ba khúc và vỏ chai bia.

Hiện Công an xã Yên Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền công đức tại Ninh Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Sơn (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến hàng loạt vụ đột nhập các cơ sở thờ tự, tôn giáo lấy tiền công đức trên địa bàn.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình Triệu tập 9 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng xe mô tô Công an xã Yên Khánh
Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 11 bị can liên quan vụ tụ tập hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, thu giữ tang vật là điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Giải cứu phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội vừa kịp thời can thiệp, giải cứu một người phụ nữ bị chồng hành hung, đe dọa tại phường Bạch Mai trong đêm khuya.

