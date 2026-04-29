Triệu tập 9 thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Ninh Bình

Trước đó, khoảng 14h ngày 27/4/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường 482E, Tổ công tác Công an xã Yên Khánh phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 3 xe mô tô, mang theo kiếm, vỏ chai bia, ná tự chế và gậy ba khúc. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

Nhóm thanh, thiếu niên tại Cơ quan Công an

Ngay sau đó, Công an xã Yên Khánh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mang theo hung khí, điều khiển xe trên tuyến đường 482E với mục đích “diễu đường cho oai”. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 xe mô tô, 1 xe máy điện cùng nhiều hung khí gồm ná cao su tự chế, kiếm, gậy ba khúc và vỏ chai bia.

Hiện Công an xã Yên Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xử phạt gần 200 triệu đồng, tịch thu 11 xe tự chế ở Ninh Bình VOV.VN - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe ba, bốn bánh tự chế, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đã xử lý 235 trường hợp vi phạm, phạt gần 200 triệu đồng, tịch thu 11 phương tiện.