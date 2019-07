Khởi tố vụ án tại dự án Khu biệt thự Thanh Bình ở Vũng Tàu

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với công an TP Vũng Tàu công bố Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu biệt thự du lịch Thanh Bình, phường 10, TP Vũng Tàu do Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình (trụ sở TP HCM) làm chủ đầu tư.



Theo cơ quan điều tra, căn cứ vào kết quả điều tra theo đơn tố giác về tội phạm của công dân đối với ông Phạm Quốc Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Thanh Bình. Theo đó, người dân tố giác ông Dũng đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều căn biệt thự xây thô tại dự án Thanh Bình chưa được hoàn thiện.

Theo đơn tố giác của người dân, dự án Thanh Bình gồm 211 lô đất, trong đó 53 lô đã được xây dựng xong và có người lưu trú, 28 lô có nhà xây thô, 21 lô đang hoàn thiện và 109 lô là đất trống.

Từ 2007-2010, Công ty Thanh Bình do ông Phạm Quốc Dũng làm đại diện đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất, xây nhà thô tại khu biệt thự cho khách hàng. Đến nay, phía khách hàng đã đóng 90-95% giá trị hợp đồng nhưng vẫn chưa nhận được sổ hồng từ chủ đầu tư.

Công ty Thanh Bình một mặt ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho khách hàng nhưng đồng thời đem thế chấp hầu hết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng và không còn khả năng chi trả. Tháng 4/2019 cơ quan CSĐT đã có văn bản gửi các ngân hàng liên quan yêu cầu tạm dừng việc chuyển đổi, bán, thế chấp tại đây.

Việc công bố quyết định được thực hiện công khai tại Khu dự án Thanh Bình và trước sự chứng kiến của hơn 50 khách hàng tại dự án. Tại buổi công bố quyết định, cơ quan CSĐT giải thích cho người dân lý do khởi tố vụ án cũng như tiến trình điều tra. Các khách hàng gửi mong muốn được tiếp tục xây dựng nhà ở tại khu này để có chỗ cư trú ổn định.

Cơ quan công an yêu cầu người dân không tiếp tục xây dựng đối với những căn mới. Với những căn đang xây, thẩm quyền của cơ quan công an không thể giải quyết và trả lời được việc người dân có được tiếp tục xây dựng hay không, nên yêu cầu người dân kiến nghị với những đơn vị liên quan./.