Khởi tố vụ án thanh niên đâm chết cha và anh ruột ở Bình Định

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án giết người xảy ra xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công an tỉnh Bình Định đã đưa Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã An Nhơn, thị xã An Nhơn đi giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý vụ án.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Như VOV đưa tin, khoảng 7h30 ngày 30/10, ông Hồ Thanh Cường bất ngờ dùng dao và rựa chém vào 3 người thân là ông Hồ Hữu Cảnh (80 tuổi), cha ruột; Hồ Quốc Nhật (42 tuổi), anh ruột và Trương Thị Dư (73 tuổi), mẹ ruột của Cường.

Hậu quả, ông Hồ Hữu Cảnh và Hồ Quốc Nhật tử vong; bà Trường Thị Dư bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Cường có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh.

Liên quan công tác quản lý người tâm thần trên địa bàn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định rà soát tất cả những trường hợp người mắc bệnh tâm thần để có biện pháp quản lý, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

“Các trường hợp có vấn đề về sức khỏe, tâm thần phải kiên quyết đưa vào khu để chăm sóc. Tỉnh Bình Định sẽ ưu tiên việc này. Những trường hợp có vấn đề về sức khỏe tâm thần phải lường trước được để không gây hậu hoạ, ảnh hưởng cho xã hội. Như vậy phải tổng rà soát lại để có giải pháp căn cơ cho trường hợp này", ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm.