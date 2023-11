Tạm giữ người đàn ông dùng rựa chém chết cha và anh ruột

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30/10, ông Hồ Thanh Cường (34 tuổi), trú thôn Háo Đức, xã An Nhơn bất ngờ dùng dao Thái Lan và rựa chém vào 3 người thân của mình là ông Hồ Hữu Cảnh (80 tuổi), cha ruột; Hồ Quốc Nhật (42 tuổi), anh ruột và Trương Thị Dư (73 tuổi), mẹ ruột của Cường. Hậu quả, ông Hồ Hữu Cảnh và Hồ Quốc Nhật tử vong; bà Trường Thị Dư bị thương.

Rât đông người dân đến xem vụ việc.

Công an xã Nhơn An, Công an thị xã An Nhơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và làm rõ vụ việc. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ đối tượng Hồ Thanh Cường để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết:

“Hồ Thanh Cường cầm rựa và dao thái lan chém anh trai mình từ trong nhà ra ngoài sân. Khi anh trai của Hồ Thanh Cường nằm gục thì Cường tiếp tục rượt chém ông Hồ Hữu Cảnh gục luôn. Sau đó, Cường tiếp tục dùng rựa rượt chém mẹ mình. Hàng xóm và Công an xã Nhơn An mới phát hiện vụ việc mới dùng cây khống chế Hồ Thanh Cường lại. Mẹ của Hồ Thanh Cường bị thương, được đưa đi bệnh viện. Công An đang tạm giữ Hồ Thanh Cường để lấy lời khai ban đầu. Thứ 2 là lấy lời khai của những người hàng xóm và tất cả những lời biết việc”.