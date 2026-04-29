  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Thu phí gửi xe 200.000 đồng, bị xử phạt 15 triệu đồng

Thứ Tư, 18:07, 29/04/2026
VOV.VN - Theo tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa: ngày 29/4/2026 cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi "chặt chém" 200.000 đồng khách du lịch gửi xe ô tô tại Sầm Sơn.

Trước đó, chiều ngày 25/4, một du khách khi đỗ xe ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026 đã phải trả 200.000 đồng cho 1 lượt gửi. Bất bình trước hành vi "chặt chém này", du khách đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc và xác định thanh niên tên Nguyễn Tuấn Trường (sinh năm 1999, trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người trực tiếp trông giữ xe và thu tiền trông giữ xe với giá 200.000 đồng một lượt theo như phản ánh của du khách.

Cơ quan chức năng mời anh Trường làm việc để xác minh, làm rõ thông tin và xử lý nghiêm khắc hành vi "chặt chém" du khách (ảnh CATH)

Theo Đội Quản lý thị trường số 2, việc thu tiền gửi xe 200.000 đồng là cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành. Vì thế đơn vị này đã lập biên bản, xử lý đối với hành vi trên.

Ngoài phạt tiền 15 triệu đồng, cơ quan chức năng yêu cầu Nguyễn Tuấn Trường trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch cao hơn mức giá quy định.

Chính quyền Sầm Sơn khuyến cáo du khách khi đến tham quan, du lịch tại Sầm Sơn chủ động ghi lại bằng chứng (hình ảnh, video kết quả giao dịch thanh toán...) nếu phát hiện vi phạm liên hệ ngay qua số điện thoại đường dây nóng của Đội Quản lý thị trường số 2: 0349.812.313; Công an phường Sầm Sơn 0905.151.338 hoặc chính quyền địa phương 0946.353.000 để được hỗ trợ kịp thời../.

Cơ quan chức năng mời anh Trường làm việc để xác minh, làm rõ thông tin và xử lý nghiêm khắc hành vi "chặt chém" du khách.

Sỹ Đức/VOV1
Tìm ra “thủ phạm” khiến hàng chục người ngộ độc tại Diễn Châu, Nghệ An
Tìm ra “thủ phạm” khiến hàng chục người ngộ độc tại Diễn Châu, Nghệ An

VOV.VN - Chiều 29/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Diễn Châu đã xác định vi khuẩn Salmonella là tác nhân chính.

Hỏa hoạn thiêu rụi diện tích lớn xưởng sản xuất gỗ tại TP.HCM
Hỏa hoạn thiêu rụi diện tích lớn xưởng sản xuất gỗ tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều 29/4, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà xưởng của Công ty TNHH S.W.F nằm trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Vĩnh Tân, TP.HCM (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện và hàng chục chiến sĩ để dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lan.

