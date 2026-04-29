Thu phí gửi xe 200.000 đồng, bị xử phạt 15 triệu đồng

Trước đó, chiều ngày 25/4, một du khách khi đỗ xe ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026 đã phải trả 200.000 đồng cho 1 lượt gửi. Bất bình trước hành vi "chặt chém này", du khách đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc và xác định thanh niên tên Nguyễn Tuấn Trường (sinh năm 1999, trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người trực tiếp trông giữ xe và thu tiền trông giữ xe với giá 200.000 đồng một lượt theo như phản ánh của du khách.

Cơ quan chức năng mời anh Trường làm việc để xác minh, làm rõ thông tin và xử lý nghiêm khắc hành vi "chặt chém" du khách (ảnh CATH)

Theo Đội Quản lý thị trường số 2, việc thu tiền gửi xe 200.000 đồng là cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành. Vì thế đơn vị này đã lập biên bản, xử lý đối với hành vi trên.

Ngoài phạt tiền 15 triệu đồng, cơ quan chức năng yêu cầu Nguyễn Tuấn Trường trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch cao hơn mức giá quy định.

Chính quyền Sầm Sơn khuyến cáo du khách khi đến tham quan, du lịch tại Sầm Sơn chủ động ghi lại bằng chứng (hình ảnh, video kết quả giao dịch thanh toán...) nếu phát hiện vi phạm liên hệ ngay qua số điện thoại đường dây nóng của Đội Quản lý thị trường số 2: 0349.812.313; Công an phường Sầm Sơn 0905.151.338 hoặc chính quyền địa phương 0946.353.000 để được hỗ trợ kịp thời../.

