Khởi tố vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng để điều tra giai đoạn 2

Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” thuộc Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam để tiếp tục điều tra làm rõ giai đoạn 2 của vụ án.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong giai đoạn 1 của vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Ở giai đoạn 1 của Chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, điều tra và đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và 01 bị can về tội nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã tịch thu sung công quỹ nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỉ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, đã có 74 bị cáo bị Tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau.

Trong đó, các đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”; Ngô Văn Thụy – Nguyên Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.