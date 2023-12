Khởi tố vụ mua bán người, tống tiền, tra tấn ở Lào Cai

Khởi tố đối tượng “mua bán người” đội lốt môi giới xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sáng 20/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Ngọc Lê (32 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) về tội “Mua bán người”.