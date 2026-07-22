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Khởi tố vụ nuôi nhốt 104 cá thể động vật hoang dã

Thứ Tư, 18:10, 22/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án hình sự liên quan đến nuôi nhốt 104 cá thể động vật hoang dã không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trong số này có 92 cá thể rùa cựa châu Phi cùng 12 cá thể vẹt thuộc nhóm hoang dã nguy cấp.

Trước đó, ngày 11/6, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và bảo vệ động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an tỉnh Tây Ninh cùng chính quyền địa phương kiểm tra một địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh (trước đây là huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

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Lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản khi phát hiện hộ gia đình nuôi nhốt động vật hoang dã (Ảnh: M.T)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.T.T.T. đang quản lý, nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã nhưng không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 104 cá thể động vật hoang dã, gồm 92 cá thể rùa cựa châu Phi (Geochelone sulcata), 6 cá thể vẹt đỏ (Eos rubra) và 6 cá thể vẹt má xanh (Pyrrhura molinae). Các loài này thuộc Phụ lục II Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

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104 cá thể động vật hoang dã, trong đó có gồm 92 cá thể rùa cựa châu Phi (Ảnh: M.T)

Theo cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số động vật đang nuôi nhốt. Địa điểm này cũng chưa được cấp mã số cơ sở gây nuôi theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 104 cá thể động vật và bàn giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh chăm sóc, quản lý trong thời gian chờ xử lý.

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Nhiều cá thể vẹt nhóm hoang dã nguy cấp được gia chủ nuôi nhốt (Ảnh: M.T)

Sau quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã”, theo Điều 234 Bộ luật Hình sự để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo tổ chức, cá nhân hoạt động gây nuôi động vật hoang dã phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật; chỉ nuôi, mua bán, vận chuyển động vật có nguồn gốc hợp pháp, đầy đủ hồ sơ và thực hiện đăng ký, cấp mã số cơ sở gây nuôi. Trường hợp vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Nguyễn Quang/VOV -TP.HCM
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