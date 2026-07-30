Khống chế kẻ chém 2 công an rồi cầm rựa cố thủ trong nhà

Công an tỉnh Quảng Trị vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (45 tuổi, trú thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ). Người này đã dùng rựa chém gây thương tích 2 cán bộ Công an xã và cố thủ tại nhà riêng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Trần Hoàng Diệu đi trên đường và gặp Thượng úy Nguyễn Quang Sang, Cảnh sát khu vực thuộc Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ tại xã.

Mặc dù chưa quen biết và không hề có mâu thuẫn nhưng Diệu đã vô cớ chặn đường gây gỗ, có lời nói xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt Thượng úy Nguyễn Quang Sang. Tiếp đó Diệu dùng rựa rượt đuổi chém Thượng úy Sang. Anh Sang đã tránh né được nên hậu quả chưa xảy ra, sau đó Diệu bỏ về nhà.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng bố trí lực lượng đến nhà Diệu để triệu tập làm việc. Tuy nhiên, Diệu không chấp hành mà thái độ thách thức, hung hãn cầm rựa cố thủ trong nhà.

Trần Hoàng Diệu bị công an bắt giữ.

Khi Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu bất ngờ dùng rựa xông ra chém liên tiếp trúng vai khiến 2 cán bộ công an bị thương, sau đó chốt cửa cố thủ trong nhà.

Nhận thấy tính chất manh động của Diệu, Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Tuy nhiên, suốt 3 giờ đồng hồ thuyết phục, kêu gọi, vận động, Diệu vẫn kiên quyết cố thủ và cầm hung khí trên tay để sẵn sàng tấn công khi lực lượng công an tiếp cận. Sau đó, biết không còn khả năng trốn thoát, Diệu cầm rựa lao ra bất ngờ tấn công lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nhằm chạy thoát. Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công Trần Hoàng Diệu.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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