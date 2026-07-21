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Vĩnh Long: Bắt giam đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng, chém người rồi bỏ trốn

Thứ Ba, 15:34, 21/07/2026
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VOV.VN - Sau gần 1 năm lẩn trốn vì dùng dao tấn công người khác, Thạch Hài đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Quá trình điều tra, đối tượng bị khởi tố bổ sung thêm tội danh "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thạch Hài (SN 1984, trú tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc bắt nguồn từ ngày 23/7/2025. Thời điểm này, Thạch Hài đến quán nước của ông N.V.T (tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi) và tình cờ gặp ông N.V.L (SN 1961, người cùng địa phương).

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Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Thạch Hài. Ảnh: CACC

Trong lúc trò chuyện, giữa Hài và ông L. nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi gay gắt. Đỉnh điểm của vụ việc, Thạch Hài đã dùng một con dao tấn công, gây thương tích cho ông L. Sau khi gây án, Hài nhanh chóng lẩn trốn khỏi địa phương. Căn cứ bản kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của nạn nhân N.V.L được xác định là 1%.  Ngày 11/7/2026, trong lúc Thạch Hài đang trên đường lén lút trở về nhà tại ấp Ngọc Hồ thì bị lực lượng Công an xã Tam Ngãi phát hiện và tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thạch Hài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Thạch Hài về hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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