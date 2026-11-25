Theo đó, khoảng 16h30’ ngày 24/11/2026, Công an xã Vĩnh Thuận nhận được thông tin về việc tại thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận, người dân đang giữ một nhóm người nghi vấn liên quan đến việc nghi "bắt cóc trẻ em" và đã khẩn trương tới hiện trường.

Khi nhận được thông tin, Công an TP Hải Phòng phân công tổ công tác của Phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã Vĩnh Thuận đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Nhóm 5 người bị một số người vây giữ khi muốn cho tiền các cháu nhỏ tại xã Vĩnh Thuận.

Kết quả xác định: Đoàn bị người dân giữ là những người theo đạo Tin Lành do ông N.H.T, là Mục sư, Trưởng 01 điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng dẫn đoàn. Trên đường từ nhà tín đồ của mình tại xã Vĩnh Bảo trở về, đoàn có dừng lại tại khu vực cạnh Nhà văn hóa thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận, Hải Phòng. Một số Tín đồ trong đoàn khi gặp các cháu nhỏ đang đá bóng đã có ý định cho tiền và ghi hình để tuyên truyền về Hội thánh. Người dân xung quanh do nghi ngờ là “bắt cóc trẻ em”, đã giữ đoàn lại. Vụ việc trên hoàn toàn không phải là vụ việc “bắt cóc” như trên các trang mạng và một số cá nhân chia sẻ.

Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin trái chiều, không đúng sự thật, gây mất ANTT, vi phạm pháp luật. Mọi hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin không chính thống, gây phức tạp ANTT đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.