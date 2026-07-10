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3 đối tượng Hàn Quốc bị Interpol truy nã sa lưới tại Hà Nội

Thứ Sáu, 15:30, 10/07/2026
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VOV.VN - Qua rà soát hơn 1.100 người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol truy nã, đồng thời bàn giao 1 đối tượng cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc theo quy định.

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã. Đầu tháng 7/2026, đơn vị đã hoàn tất thủ tục bàn giao 1 đối tượng cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội, kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác quản lý cư trú người nước ngoài ngay từ cơ sở, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Công an phường Yên Hòa phát hiện, bắt giữ đối tượng quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol truy nã thông qua công tác rà soát tình hình cư trú

Xác định địa bàn có số lượng lớn người nước ngoài sinh sống, làm việc và lưu trú, Công an phường Yên Hòa đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng khu chung cư, căn hộ cho thuê và cơ sở lưu trú để kiểm tra, rà soát tình hình cư trú.

Quá trình kiểm tra tập trung đối chiếu thông tin về hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú và việc thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Đồng thời, lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn các chủ căn hộ, cơ sở lưu trú và đơn vị quản lý thực hiện đầy đủ trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài, kịp thời cập nhật các biến động về cư trú.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Công an phường Yên Hòa đã kiểm tra, rà soát 470 căn hộ, nhà ở và cơ sở lưu trú với 1.115 người nước ngoài đang tạm trú.

3 doi tuong han quoc bi interpol truy na sa luoi tai ha noi hinh anh 2
Tổ công tác Công an phường Yên Hòa kiểm tra, rà soát tình hình cư trú của người nước ngoài tại các căn hộ trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về cư trú, trong đó có các trường hợp quá hạn tạm trú, nhập cảnh trái phép và các đối tượng bị truy nã quốc tế.

Công an phường Yên Hòa khuyến cáo các chủ căn hộ, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và tổ chức có người nước ngoài cư trú, làm việc thực hiện nghiêm quy định về khai báo tạm trú; thường xuyên cập nhật thông tin cư trú và chủ động thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.

Danh Thiết/VOV.VN
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