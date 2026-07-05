Làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, 15 người bị khởi tố

Ngày 5/7, tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty CP Hathaco và một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, Cơ quan ANĐT vừa khởi tố thêm 6 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

6 đối tượng bị khởi tố sau khi Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra vụ án.

Kết quả điều tra xác định, các bị can là cá nhân thuộc các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để lập hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, hoàn công công trình.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Anh Tuấn (SN 1986), trú tại xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, Kỹ sư xây dựng kiêm Giám đốc Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm; Nguyễn Văn Thành (SN 1984), trú tại xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, là Kỹ sư xây dựng và Phạm Quang Ninh (SN 1986), trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Kỹ sư xây dựng thuộc Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm; Doãn Mạnh Đồng (SN 1991), trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An - Kỹ sư xây dựng, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty CP Tập đoàn Kinh Bắc Việt; Nguyễn Toàn Trung (SN 1993), trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là Kỹ sư xây dựng kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT và Lê Huy (SN 1980), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, là Kỹ sư xây dựng thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT.

Lực lượng điều tra thu thập hồ sơ, tài liệu tại Công ty Cổ phần Hathaco.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 5/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh đã làm rõ các sai phạm có liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909, thuộc Công ty CP Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở hồ sơ thu thập được, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự; khởi tố 6 bị can gồm Lê Đăng Liêu (SN 1985); Lê Văn Hùng (SN 1983); Bùi Đình Dũng (SN 1988); Lê Mạnh Hùng (SN 1981); Nguyễn Văn An (SN 1994) và Nguyễn Duy Mạnh (SN 1987).

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã làm giả số lượng lớn phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để đưa vào hồ sơ các công trình, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Đến nay, Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 15 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời rà soát các công trình, dự án có dấu hiệu sử dụng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng.