Năm 2025, 8 tỉnh Việt Nam và Lào bắt giữ hơn 4.600 đối tượng phạm tội về ma túy

Ngày 23/7, tại tỉnh Sơn La diễn ra Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XXII năm 2026 giữa các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An (Việt Nam) và các tỉnh: Hủa Phăn, Phông Sa Lỳ, Luông Pha Bang, Xiêng Khoảng (Lào).

Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XXII năm 2026 tại tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết, hội nghị sẽ thống nhất nhiều nội dung quan trọng, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời mong muốn các đại biểu có những trải nghiệm tốt đẹp về vùng đất, con người Sơn La.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị giao ban lần thứ XXI, chính quyền và lực lượng chức năng 8 tỉnh thuộc 2 nước Việt Nam và Lào đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy giữa 2 quốc gia.

Các bên duy trì thường xuyên cơ chế hội đàm luân phiên, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp từng địa bàn, đối tượng. Lực lượng chức năng hai bên đã tăng cường phối hợp phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới và vùng giáp ranh; triển khai hiệu quả nhiều chuyên án lớn, điều tra mở rộng các vụ án và truy bắt đối tượng truy nã, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Trong năm 2025, lực lượng chức năng của 8 tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2.924 vụ, 4.655 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 184 kg heroin, 39 kg thuốc phiện, hơn 248 kg ma túy tổng hợp, hơn 3,53 triệu viên ma túy tổng hợp, 105 khẩu súng, 246 viên đạn, 2 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật khác.

Trong đó, phía Việt Nam phát hiện, bắt giữ 2.503 vụ, 4.050 đối tượng; phía Lào phát hiện, bắt giữ 421 vụ, 605 đối tượng.

Lãnh đạo 8 tỉnh ký Biên bản ghi nhớ lần thứ XXII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích thực trạng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở địa bàn mỗi tỉnh, cũng như qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào, giáp ranh giữa các tỉnh. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, xác định nguyên nhân và đề xuất các chủ trương, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới giữa 4 tỉnh của Việt Nam với 4 tỉnh của nước CHDCND Lào.

Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới được tổ chức thường niên là dịp để lực lượng chức năng các tỉnh của Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời, góp phần tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người và truyền thống văn hóa của hai dân tộc, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Các địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy…

Tại hội nghị, lãnh đạo 8 tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ lần thứ XXII, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống ma túy qua biên giới. Đồng thời thống nhất duy trì cơ chế giao ban thường niên; Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XXIII sẽ do tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) đăng cai tổ chức vào năm 2027.

Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều vụ ma túy, bắt nhiều đối tượng VOV.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều xã, thu giữ ma túy tổng hợp, ketamine, tinh dầu CBD cùng nhiều tang vật liên quan.