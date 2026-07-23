English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Năm 2025, 8 tỉnh Việt Nam và Lào bắt giữ hơn 4.600 đối tượng phạm tội về ma túy

Thứ Năm, 18:06, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong năm 2025, lực lượng chức năng của 8 tỉnh Việt Nam và Lào đã phát hiện, bắt giữ 2.924 vụ, 4.655 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 184 kg heroin, 39 kg thuốc phiện.

Ngày 23/7, tại tỉnh Sơn La diễn ra Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XXII năm 2026 giữa các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An (Việt Nam) và các tỉnh: Hủa Phăn, Phông Sa Lỳ, Luông Pha Bang, Xiêng Khoảng (Lào).

nam 2025, 8 tinh viet nam va lao bat giu hon 4.600 doi tuong pham toi ve ma tuy hinh anh 1
Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XXII năm 2026 tại tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết, hội nghị sẽ thống nhất nhiều nội dung quan trọng, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời mong muốn các đại biểu có những trải nghiệm tốt đẹp về vùng đất, con người Sơn La.

nam 2025, 8 tinh viet nam va lao bat giu hon 4.600 doi tuong pham toi ve ma tuy hinh anh 2
Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị giao ban lần thứ XXI, chính quyền và lực lượng chức năng 8 tỉnh thuộc 2 nước Việt Nam và Lào đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy giữa 2 quốc gia.

Các bên duy trì thường xuyên cơ chế hội đàm luân phiên, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp từng địa bàn, đối tượng. Lực lượng chức năng hai bên đã tăng cường phối hợp phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới và vùng giáp ranh; triển khai hiệu quả nhiều chuyên án lớn, điều tra mở rộng các vụ án và truy bắt đối tượng truy nã, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Trong năm 2025, lực lượng chức năng của 8 tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2.924 vụ, 4.655 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 184 kg heroin, 39 kg thuốc phiện, hơn 248 kg ma túy tổng hợp, hơn 3,53 triệu viên ma túy tổng hợp, 105 khẩu súng, 246 viên đạn, 2 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật khác.

Trong đó, phía Việt Nam phát hiện, bắt giữ 2.503 vụ, 4.050 đối tượng; phía Lào phát hiện, bắt giữ 421 vụ, 605 đối tượng.

nam 2025, 8 tinh viet nam va lao bat giu hon 4.600 doi tuong pham toi ve ma tuy hinh anh 3
Lãnh đạo 8 tỉnh ký Biên bản ghi nhớ lần thứ XXII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích thực trạng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở địa bàn mỗi tỉnh, cũng như qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào, giáp ranh giữa các tỉnh. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, xác định nguyên nhân và đề xuất các chủ trương, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới giữa 4 tỉnh của Việt Nam với 4 tỉnh của nước CHDCND Lào.

Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới được tổ chức thường niên là dịp để lực lượng chức năng các tỉnh của Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời, góp phần tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người và truyền thống văn hóa của hai dân tộc, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Các địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy…

Tại hội nghị, lãnh đạo 8 tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ lần thứ XXII, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống ma túy qua biên giới. Đồng thời thống nhất duy trì cơ chế giao ban thường niên; Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XXIII sẽ do tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) đăng cai tổ chức vào năm 2027.

CTV Đức Thịnh- Trung Hiếu/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phá thành công Chuyên án NA 126.3, thu giữ 15.200 viên ma túy và 1 bánh heroin
Phá thành công Chuyên án NA 126.3, thu giữ 15.200 viên ma túy và 1 bánh heroin

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án NA 126.3, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Phá thành công Chuyên án NA 126.3, thu giữ 15.200 viên ma túy và 1 bánh heroin

Phá thành công Chuyên án NA 126.3, thu giữ 15.200 viên ma túy và 1 bánh heroin

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án NA 126.3, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán sân vườn
Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán sân vườn

VOV.VN - Công an phường Trung An (Đồng Tháp) vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Từ việc bắt quả tang 5 người sử dụng ma túy tại một quán sân vườn, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, bắt thêm đối tượng bán ma túy.

Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán sân vườn

Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán sân vườn

VOV.VN - Công an phường Trung An (Đồng Tháp) vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Từ việc bắt quả tang 5 người sử dụng ma túy tại một quán sân vườn, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, bắt thêm đối tượng bán ma túy.

Kiểm tra cư trú, Công an Hà Nội bắt gọn nữ quái bị truy nã về án ma túy
Kiểm tra cư trú, Công an Hà Nội bắt gọn nữ quái bị truy nã về án ma túy

VOV.VN - Trong quá trình kiểm tra cư trú trên địa bàn, Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) phát hiện và bắt giữ một nữ đối tượng đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra cư trú, Công an Hà Nội bắt gọn nữ quái bị truy nã về án ma túy

Kiểm tra cư trú, Công an Hà Nội bắt gọn nữ quái bị truy nã về án ma túy

VOV.VN - Trong quá trình kiểm tra cư trú trên địa bàn, Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) phát hiện và bắt giữ một nữ đối tượng đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật