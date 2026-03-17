Cần Thơ kéo giảm các loại tội phạm, xóa điểm nóng ma túy

Theo đánh giá, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, hiện không còn điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Năm 2025, thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy, gắn với xây dựng địa bàn không ma túy. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự.

UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026

Thời gian qua, UBND thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống ma túy. Với phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, cách nhận diện các loại ma túy mới.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tổ chức cho học sinh, sinh viên, công nhân, chủ cơ sở kinh doanh và người sau cai nghiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng như: “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm qua đường dây nóng”, “Camera an ninh”, “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm), “Trường học thân thiện không ma túy”… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lực lượng chức năng tăng cường rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức cai nghiện, điều trị thay thế và quản lý sau cai hiệu quả, góp phần kéo giảm số người nghiện trên địa bàn.

Trong năm 2025, Công an TP. Cần Thơ phát hiện 506 vụ liên quan đến ma túy, bắt, xử lý 1.149 đối tượng; thu giữ 4,5kg ma túy các loại, hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp và trên 504g heroin. Nhiều vụ án lớn được triệt phá, điển hình như vụ bắt giữ 7 đối tượng tại phường Hưng Phú, thu giữ 2,22kg ma túy cùng vũ khí quân dụng; hay các chuyên án phối hợp với Công an tỉnh An Giang và TP. Hồ Chí Minh, thu giữ trên 5 kg ma túy và 4.500 viên ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã triệt xóa 5 điểm và vô hiệu hóa 32 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, trên địa bàn thành phố không còn các điểm này hoạt động.

Đối với công tác xây dựng xã, phường không ma túy, năm 2025, Cần Thơ lựa chọn 25/103 xã, phường để triển khai. Qua thực hiện, các địa phương đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa “giảm cung” và “giảm cầu” ma túy. Công tác tuyên truyền, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho các tập, thể cá nhân tiêu biểu

Kết quả, cuối năm 2025, thành phố Cần Thơ đã công nhận 25/25 địa bàn đạt tiêu chí “không ma túy”, đạt 100% kế hoạch đề ra. Xã Hỏa Lựu là một trong những địa phương tiêu biểu được công nhận đạt chuẩn. Địa phương xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và người dân trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, quyết tâm giữ vững và mở rộng các địa bàn không ma túy trong thời gian tới.

