中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá điểm sử dụng ma túy có nhiều người nước ngoài tham gia

Thứ Năm, 15:53, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 7 người quốc tịch Trung Quốc cùng 2 công dân Việt Nam có dấu hiệu liên quan hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Gong Kang Li (sinh năm 1992), Sun Chao (sinh năm 1991), Zhang Xuchu (sinh năm 1991), Li Qiang (sinh năm 1988), Yan Xiao Xiang (sinh năm 1991), Xu Guang Sheng (sinh năm 1990), Li Jian (sinh năm 1987) cùng T.G.H (sinh năm 2001, trú tỉnh Kiên Giang) và L.T.A (sinh năm 1997, trú TP Cần Thơ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 4/2026, Xu Guang Sheng thuê căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn để ở. Trong thời gian sống tại đây, Xu Guang Sheng được một người bạn đồng hương cho một lượng ma túy ketamine để sử dụng. Sau đó, đối tượng mang ma túy về cất tại nhà thuê.

triet pha diem su dung ma tuy co nhieu nguoi nuoc ngoai tham gia hinh anh 1
Các đối tượng sử dụng ma túy lúc bị bắt.

Rạng sáng 5/5/2026, sau khi ăn nhậu xong, Xu Guang Sheng cùng nhóm bạn trở về căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng (phường Ngũ Hành Sơn). Li Jian rủ T.G.H, Yan Xiao Xiang rủ L.T.A đến chơi. Khi thấy ma túy để trên bàn trong nhà của Xu Guang Sheng, Li Jian nảy sinh ý định và rủ T.G.H cùng sử dụng ma túy thì H đồng ý. Li Jian lấy 1 chén sứ, lá bài Tây xúc ma túy ketamine từ khay gỗ trên bàn đổ vào chén mang lên phòng ngủ tầng 2 để sử dụng cùng H thì bị Công an kiểm tra, phát hiện.

triet pha diem su dung ma tuy co nhieu nguoi nuoc ngoai tham gia hinh anh 2
Đối tượng sử dụng ma túy lúc bị bắt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Xu Guang Sheng và Li Jian về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-miền Trung
Tag: Đà Nẵng ma túy tội phạm người nước ngoài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm
Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng: Hồ Xuân Dũng (SN 1982, trú tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh) và Hoàng Văn Đại (SN 1959, trú xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng: Hồ Xuân Dũng (SN 1982, trú tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh) và Hoàng Văn Đại (SN 1959, trú xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy
Bắt giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy

VOV.VN - Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp vừa kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại một nhà cho thuê thuộc khu phố 2.

Bắt giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy

Bắt giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy

VOV.VN - Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp vừa kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại một nhà cho thuê thuộc khu phố 2.

Cần Thơ: Triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy
Cần Thơ: Triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Công an phường Hưng Phú đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cần Thơ: Triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy

Cần Thơ: Triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Công an phường Hưng Phú đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật