Triệt phá điểm sử dụng ma túy có nhiều người nước ngoài tham gia

Các đối tượng gồm: Gong Kang Li (sinh năm 1992), Sun Chao (sinh năm 1991), Zhang Xuchu (sinh năm 1991), Li Qiang (sinh năm 1988), Yan Xiao Xiang (sinh năm 1991), Xu Guang Sheng (sinh năm 1990), Li Jian (sinh năm 1987) cùng T.G.H (sinh năm 2001, trú tỉnh Kiên Giang) và L.T.A (sinh năm 1997, trú TP Cần Thơ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 4/2026, Xu Guang Sheng thuê căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn để ở. Trong thời gian sống tại đây, Xu Guang Sheng được một người bạn đồng hương cho một lượng ma túy ketamine để sử dụng. Sau đó, đối tượng mang ma túy về cất tại nhà thuê.

Các đối tượng sử dụng ma túy lúc bị bắt.

Rạng sáng 5/5/2026, sau khi ăn nhậu xong, Xu Guang Sheng cùng nhóm bạn trở về căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng (phường Ngũ Hành Sơn). Li Jian rủ T.G.H, Yan Xiao Xiang rủ L.T.A đến chơi. Khi thấy ma túy để trên bàn trong nhà của Xu Guang Sheng, Li Jian nảy sinh ý định và rủ T.G.H cùng sử dụng ma túy thì H đồng ý. Li Jian lấy 1 chén sứ, lá bài Tây xúc ma túy ketamine từ khay gỗ trên bàn đổ vào chén mang lên phòng ngủ tầng 2 để sử dụng cùng H thì bị Công an kiểm tra, phát hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Xu Guang Sheng và Li Jian về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

