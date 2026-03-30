Trộm "hộp đen" xe container rồi bán lấy tiền tiêu xài

Thứ Hai, 18:09, 30/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi trộm cắp thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) xe container.

Trước đó, khoảng 3h ngày 25/3/2026, Công an xã Thanh Hà (TP Hải Phòng) tiếp nhận trình báo về việc một xe container đỗ tại khu vực chợ Lại, thôn Lại Xá 1 bị kẻ gian trộm cắp thiết bị giám sát hành trình (hộp đen), trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Công an xã Thanh Hà (TP Hải Phòng) bắt giữ Vũ Ngọc Đô, Tống Văn Tiến và Lô Quốc Tiến (áo đen) trộm cắp hộp đen xe container. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Vũ Ngọc Đô (SN 1994, trú Ninh Bình), Tống Văn Tiến (SN 1993) và Lô Quốc Tiến (SN 2004, cùng trú TP Hải Phòng).

Các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thực hiện hành vi trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài. Tang vật vụ án đã được thu giữ.

Ngày 27/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

PV/VOV.VN
Tag: Hộp đen xe container Hải Phòng trộm cắp tài sản giám sát hành trình
Nhóm 9 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ
