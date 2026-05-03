Lợi dụng sơ hở, thanh niên 9X trộm tiền tại bãi đỗ xe của bệnh viện ở Hưng Yên

Chủ Nhật, 11:11, 03/05/2026
VOV.VN - Lợi dụng sơ hở của người dân tại khu vực để xe Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Nguyễn Văn Nhất đã trộm 1,7 triệu đồng của 2 bị hại. Dù chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản, đối tượng tiếp tục tái phạm và đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 30/4, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1999, trú tại thôn Thượng Ngạn 2, xã Hưng Hà) về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/4, Công an xã Hưng Hà tiếp nhận tin báo về vụ việc "Trộm cắp tài sản" xảy ra ngày 27/4 tại thôn Tư La. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an xã đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhất. (Ảnh: CACC)

Qua xác minh xác định, sáng 27/4, Nguyễn Văn Nhất điều khiển xe mô tô BKS 29R5-5717 đến khu vực để xe Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, thuộc thôn Tư La, xã Hưng Hà.

Lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, Nhất đã tìm các xe sử dụng khóa smart key nhưng không khóa cốp để trộm cắp tài sản của 02 bị hại với số tiền 1,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Nhất đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2025, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

PV/VOV.VN
Tag: trộm tiền bệnh viện trộm cắp tài sản Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa
Tin liên quan

Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội
VOV.VN - Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, thu giữ tang vật là điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng
VOV.VN - Sau một thời gian liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng tại công trình giao thông, khu du lịch ở Ninh Bình, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc, triệt phá nhóm đối tượng gây án, bước đầu làm rõ nhiều vụ việc liên quan.

Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội
VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Trường (sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực bãi xe siêu thị GO! Thăng Long.

