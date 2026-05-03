Lợi dụng sơ hở, thanh niên 9X trộm tiền tại bãi đỗ xe của bệnh viện ở Hưng Yên

Ngày 3/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 30/4, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1999, trú tại thôn Thượng Ngạn 2, xã Hưng Hà) về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/4, Công an xã Hưng Hà tiếp nhận tin báo về vụ việc "Trộm cắp tài sản" xảy ra ngày 27/4 tại thôn Tư La. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an xã đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh xác định, sáng 27/4, Nguyễn Văn Nhất điều khiển xe mô tô BKS 29R5-5717 đến khu vực để xe Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, thuộc thôn Tư La, xã Hưng Hà.

Lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, Nhất đã tìm các xe sử dụng khóa smart key nhưng không khóa cốp để trộm cắp tài sản của 02 bị hại với số tiền 1,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Nhất đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2025, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.