Lời khai “rùng mình” của đối tượng gây vụ thảm án ở Hà Nội

Khoảng 18h chiều 1/9, tại trụ sở Công an huyện Đan Phượng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thẩm vấn Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng), đối tượng dùng dao gây ra vụ thảm sát khiến 4 người thiệt mạng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội (bên trái), đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Đông (dấu X màu đỏ) (Ảnh: Vietnamnet)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đông thừa nhận hành vi, và khai nhận cả đêm trước hắn không ngủ được, nên khoảng 7h30 sáng (1/9) đối tượng giấu con dao vào trong áo rồi sang nhà ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969). Lúc này, thấy bà Doãn Thị Việt (SN 1971)- vợ ông Hải vừa đi xe máy ra đến cổng, đối tượng Đông chém liên tiếp vào đầu.

Tiếp đó, đối tượng Đông cầm hung khí truy sát anh Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con ông Hải). Nhưng Hiệp nhanh chân chạy thoát. Lúc này, thấy cháu gái mình là chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con ông Hải) đang loay hoay chạy Nguyễn Văn Đông cầm dao tấn công. Không dừng lại ở đó, Đông còn chém ông Hải tử vong tại chỗ.

Thấy chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) bế con gái 14 tháng tuổi chạy ra, Đông tiếp tục chém gục 2 mẹ con họ.

Đối tượng Đông cho biết, mục đích ban đầu chỉ chém chết bà Việt và anh Hiệp (26 tuổi, con ông Hải) con trai bà. Nhưng sau này không kiềm chế được tốc độ bản thân, nên đã chém tất cả 5 người gia đình nhà ông Hải trong đó có cháu bé 1 tuổi.



Sau khi gây ra án mạng, đối tượng Đông trở về nhà và có ý định tự tử.

Thông tin trên Zing.vn cho biết, theo lãnh đạo xã Hồng Hà, Đông và em trai từng có thỏa thuận về việc phân chia 0,5 m mảnh đất giáp ranh do tổ tiên để lại. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Hiệp không đồng ý về sự phân chia này.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cùng đại diện phòng chức năng Công an TP và Công an huyện Đan Phượng đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi nghe chỉ huy Công an huyện Đan Phượng báo cáo diễn biến vụ việc; đồng thời trực tiếp xét hỏi hung thủ gây án, ông Tùng yêu cầu Công an huyện Đan Phượng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an TP khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ổn định dư luận tại địa bàn dân cư.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông để điều tra về hành vi Giết người.

Như tin đã đưa, trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND xã Hồng Hà, vào khoảng 7h30 phút sáng 1/9, trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại ngõ Đại Thành, cụm 2, thôn Bồng Lai.

Vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà) cầm 1 con dao nhọn, loại dao bầu sang nhà ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, là em trai ông Đông, sát nhà nhau) rồi đâm chém, truy sát nhiều người trong gia đình ông Hải.

Những người bị Đông chém gồm em trai Đông, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969); vợ ông Hải - bà Doãn Thị Việt (SN 1971); con gái ông Hải – chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991); con dâu ông Hải – chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995); và cháu nội ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018).

Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu My và bà Việt đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ án, nhiều người dân có mặt chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn vì Nguyễn Văn Đông rất hung hăng.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mâu thuẫn gia đình, tranh chấp về kinh tế, đất đai.

Sau khoảng 15 phút gây án, Nguyễn Văn Đông đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở Công an huyện Đan Phượng để điều tra./.