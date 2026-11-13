Lừa đổi vé số cạo sửa lấy 15,5 triệu đồng, thanh niên ở Đồng Nai đầu thú

Cạo sửa ngày mở thưởng trên vé số cũ không trúng thưởng để lừa đại lý chiếm đoạt 15,5 triệu đồng, Nguyễn Quốc Việt đã đến công an đầu thú sau khi bị lực lượng chức năng xác minh, truy vết. Công an xã Thuận Lợi, TP. Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) vừa cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000, ngụ xã Nha Bích, TP. Đồng Nai) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai để tạm giữ hình sự, tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Quốc Việt đã sửa vé cũ thành vé trúng để lừa đảo tiền đại lí (ảnh: Công an Thuận Lợi)

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, Nguyễn Quốc Việt lấy 160 tờ vé số không trúng thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, cạo sửa 2 tờ đầu tiên từ ngày 16/9/2026 thành ngày 28/10/2026.

Với số vé số đã qua chỉnh sửa từ không trúng sang vé trúng, Việt mang đến đại lý vé số Hải Trinh của ông T.Q.S tại ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi, để đổi thưởng và chiếm đoạt số tiền 15,5 triệu đồng.

Phát hiện bị lừa, ngày 29/10, ông T.Q.S đã ngay lập tức đến Công an xã Thuận Lợi trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Thuận Lợi đã nhanh chóng phối hợp với công an các địa phương tổ chức xác minh, lần theo dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định Nguyễn Quốc Việt chính là thủ phạm gây án.

Biết không thể trốn chạy, ngày 12/11, Nguyễn Quốc Việt đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.