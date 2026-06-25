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Mật phục, bắt quả tang 3 tàu sắt đang hút trộm cát trên sông Đồng Nai

Thứ Năm, 15:51, 25/06/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực giáp ranh, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đồng Nai đã tóm gọn 3 tàu sắt không số hiệu đang hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Trước đó, Tổ công tác do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai đã triển khai lực lượng mật phục từ sớm tại khu vực trọng điểm giáp ranh giữa xã Đắk Lua, TP.Đồng Nai (trước thuộc huyện Tân Phú, TP. Đồng Nai) và xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), nơi vốn tiềm ẩn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

mat phuc, bat qua tang 3 tau sat dang hut trom cat tren song Dong nai hinh anh 1
Hai trong ba phương tiện đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

Khoảng 6h30 ngày 24/6, lực lượng phát hiện 3 tàu sắt không có số hiệu đang có dấu hiệu bơm hút và vận chuyển cát.

Tại hiện trường, có 8 đối tượng đang làm việc trên 3 phương tiện. Trong đó, 2 tàu trực tiếp thực hiện bơm hút cát từ lòng sông Đồng Nai lên bãi tập kết tại thôn Quảng Ngãi 2, xã Cát Tiên; 1 tàu còn lại vận chuyển cát từ khu vực khai thác về bãi tập kết nói trên.

mat phuc, bat qua tang 3 tau sat dang hut trom cat tren song Dong nai hinh anh 2
Ba phương tiện cập bến để bơm cát từ phương tiện lên bãi tập kết

Qua kiểm tra ban đầu, mỗi phương tiện đã chứa khoảng 70 – 100m3 cát sông. Tổng khối lượng cát lậu bị phát hiện lên đến hàng trăm mét khối.

Đáng chú ý, toàn bộ các phương tiện này đều "3 không" (không số đăng ký, không giấy tờ liên quan và không chứng minh được nguồn gốc số cát đang vận chuyển). Các đối tượng cũng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào của phương tiện.

mat phuc, bat qua tang 3 tau sat dang hut trom cat tren song Dong nai hinh anh 3
Máy móc xúc cát lên phương tiện để đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 3 phương tiện cùng 8 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe, ngăn chặn triệt để tình trạng "cát tặc", bảo vệ tài nguyên quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông Đồng Nai.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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