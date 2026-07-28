Mâu thuẫn khi thanh toán tiền nhậu, 2 người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Quốc (SN 1963, trú tại xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Quynh (SN 1960, trú tại xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Ngọc Quốc bị khởi tố sau vụ mâu thuẫn khi ăn uống xảy ra tại xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo điều tra, ngày 6/3, trong lúc uống rượu tại nhà Nguyễn Ngọc Quốc, giữa Quốc và Quynh xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán tiền bữa ăn dẫn đến việc cãi vã, xô xát. Quynh dùng bát sứ và gạch tấn công Quốc, còn Quốc dùng dao chém nhiều nhát vào người Quynh.

Vụ việc khiến Nguyễn Ngọc Quốc bị tổn thương cơ thể 22%, còn Hoàng Văn Quynh bị tổn thương cơ thể 29%.

Trước đó, ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người để điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quốc cùng Hoàng Văn Quynh để phục vụ công tác điều tra.

Bị can Hoàng Văn Quynh bị khởi tố liên quan vụ mâu thuẫn khi ăn uống tại xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, cả hai bị can đều đã ngoài 60 tuổi. Đáng lẽ ở độ tuổi này cần là tấm gương về sự điềm tĩnh, chuẩn mực trong ứng xử, song chỉ vì không kiềm chế được bản thân khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu đã dẫn đến xô xát, sử dụng bạo lực, khiến cả hai đều bị thương và phải đối mặt với sự xử lý nghiêm của pháp luật.

Qua vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tuyệt đối không sử dụng vũ lực hoặc hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát sinh tranh chấp, người dân nên lựa chọn đối thoại, hòa giải hoặc kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng công an để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, mọi hành vi sử dụng vũ lực, hung khí xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời để lại những hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội.