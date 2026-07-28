Chân dung 2 đối tượng siết cổ tài xế ô tô cướp tài sản ở Hưng Yên

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 22h45 ngày 25/7, Công an xã Ân Thi tiếp nhận trình báo của anh Lê Hoàng Anh (SN 2000, trú phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) về việc bị cướp tài sản.

Anh Hoàng Anh cho biết khoảng 22h30 cùng ngày, anh điều khiển ô tô biển kiểm soát 15H-180.xx chở hai nam thanh niên từ xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) về Hưng Yên.

Khi xe di chuyển đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Đỗ Xuyên, xã Ân Thi, hai hành khách bất ngờ dùng dây sạc điện thoại siết cổ tài xế, đồng thời sử dụng kéo nhọn để đe dọa rồi cướp hai điện thoại di động gồm một iPhone XS, một iPhone 12 Pro Max cùng khoảng 2 triệu đồng tiền mặt trước khi bỏ trốn.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngay trong đêm, Công an xã Ân Thi đã báo cáo lãnh đạo, huy động lực lượng triển khai truy xét nóng trên các tuyến đường và địa bàn trọng điểm.

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Đến khoảng 0h40 ngày 26/7, sau gần 2 giờ truy tìm, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tình (SN 2003, trú xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) khi đối tượng đang bỏ trốn trên tuyến đường ĐT376, đoạn qua thôn Quang Vinh, xã Ân Thi. Đối tượng còn lại lợi dụng địa hình đồng ruộng để tẩu thoát.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã lấy lời khai của nghi phạm và người bị hại, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng phục vụ điều tra, gồm chiếc ô tô của nạn nhân, một dây sạc điện thoại màu trắng và 490.000 đồng tiền mặt.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm bỏ trốn là Nguyễn Văn Quyết (SN 2009, trú xã Dân Hòa, TP Hà Nội).

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 12h ngày 27/7, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Ân Thi đã bắt giữ Nguyễn Văn Quyết khi đối tượng đang lẩn trốn tại nơi ở.

Theo cơ quan công an, việc nhanh chóng truy xét và bắt giữ cả hai nghi phạm chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo đã góp phần kịp thời làm rõ vụ án, thu giữ chứng cứ phục vụ điều tra và bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.