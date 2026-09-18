English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mâu thuẫn với người anh, nhóm thanh niên tấn công nhầm người em sinh đôi

Thứ Sáu, 14:59, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Do nhầm anh L.H.H. với người anh trai sinh đôi có mâu thuẫn từ trước, một nhóm đối tượng đã dùng kiếm, tuýp sắt tấn công khiến anh H. bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20’ ngày 15/9/2026, anh L.H.H. (sinh năm 1984) đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An, Hải Phòng thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công. Kết quả, anh H. thương.

mau thuan voi nguoi anh, nhom thanh nien tan cong nham nguoi em sinh doi hinh anh 1
Đối tượng Hoàng Tiến Thịnh. Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hải An và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét nóng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh (sinh năm 2003, trú tại tổ dân phố Thành Tô 3, phường Hải An) với anh trai sinh đôi của anh L.H.H. Nhóm đối tượng của Thịnh đã nhầm anh L.H.H. là người có mâu thuẫn nên đã sử dụng hung khí tấn công.

Lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Hoàng Tiến Thịnh và các đối tượng liên quan; tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam đối tượng dùng nguồn điện 220V tấn công nhiều người
Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam đối tượng dùng nguồn điện 220V tấn công nhiều người

VOV.VN - Ngày 12/9, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngô Văn Tám (SN 1977, ngụ phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam đối tượng dùng nguồn điện 220V tấn công nhiều người

Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam đối tượng dùng nguồn điện 220V tấn công nhiều người

VOV.VN - Ngày 12/9, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngô Văn Tám (SN 1977, ngụ phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

TP.HCM: Nam sinh tấn công bạn học do rối loạn hành vi và ảnh hưởng từ mạng xã hội
TP.HCM: Nam sinh tấn công bạn học do rối loạn hành vi và ảnh hưởng từ mạng xã hội

VOV.VN - Một nam sinh sinh năm 2011 tại TP.HCM đã dùng hung khí tấn công 5 học sinh cùng trường bị thương. Công an xác định nam sinh từng được chẩn đoán rối loạn về hành vi, cảm xúc và có dấu hiệu bị tác động bởi nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

TP.HCM: Nam sinh tấn công bạn học do rối loạn hành vi và ảnh hưởng từ mạng xã hội

TP.HCM: Nam sinh tấn công bạn học do rối loạn hành vi và ảnh hưởng từ mạng xã hội

VOV.VN - Một nam sinh sinh năm 2011 tại TP.HCM đã dùng hung khí tấn công 5 học sinh cùng trường bị thương. Công an xác định nam sinh từng được chẩn đoán rối loạn về hành vi, cảm xúc và có dấu hiệu bị tác động bởi nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật