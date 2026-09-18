Mâu thuẫn với người anh, nhóm thanh niên tấn công nhầm người em sinh đôi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20’ ngày 15/9/2026, anh L.H.H. (sinh năm 1984) đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An, Hải Phòng thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công. Kết quả, anh H. thương.

Đối tượng Hoàng Tiến Thịnh. Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hải An và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét nóng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh (sinh năm 2003, trú tại tổ dân phố Thành Tô 3, phường Hải An) với anh trai sinh đôi của anh L.H.H. Nhóm đối tượng của Thịnh đã nhầm anh L.H.H. là người có mâu thuẫn nên đã sử dụng hung khí tấn công.

Lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Hoàng Tiến Thịnh và các đối tượng liên quan; tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.