Mở cửa xe không quan sát dẫn đến chết người sẽ chịu mức án thế nào?

Trên địa bàn phường Lào Cai, TP Lào Cai vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra sáng ngày 9/3, tại ngã ba đường Nguyễn Huệ - Trần Nguyên Hãn (khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phường Lào Cai).

Thời điểm trên, một phụ nữ đang đi xe máy trên đường Nguyễn Huệ - Trần Nguyên Hãn thì bất ngờ cánh cửa xe ô tô mang BKS 24A-121.70 mở ra khiến người phụ nữ này ngã xuống đường. Đúng lúc đó, ô tô khách đi phía sau đâm vào. Hậu quả, người phụ nữ tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài ra, người ngồi sau xe máy (con gái của nạn nhân) bị xây xát nhẹ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Quan sát vụ việc, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích, theo diễn biến của clip, hành vi mở cửa xe ô tô như vậy là không đảm bảo an toàn, gây tai nạn giao thông chết người. Chính vì vậy, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để xử lý đối với người mở cửa xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Bởi vậy, trước khi mở cửa xe, luật sư Cường cho rằng, người ngồi trên xe phải quan sát qua kính, qua gương chiếu hậu để xác định việc mở cửa xe có an toàn hay không, có gây nguy hiểm cho những người đang tham gia giao thông hay không. Nếu quan sát thấy đảm bảo an toàn thì mới được mở cửa xe.

Theo luật sư Cường, hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm sẽ bị phạt tới 400.000 đồng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 100/NĐ-CP/2019. Cụ thể quy định về xử phạt vi phạm khi mở cửa xe ô tô không quan sát như sau:

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; Dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; Đỗ xe trên dốc không chèn bánh; Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn.

Trường hợp mở cửa xe không đảm bảo an toàn (mà gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng chết người hoặc thương tích cho nạn nhân 61 % trở lên...) thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 bộ luật hình sự với hình phạt có thể tới 5 năm tù.

Cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:

Điều 260 Bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Như vậy, với tình huống diễn ra trong clip thì người trên xe ô tô đã mở cửa xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông chết người nên người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài chế tài hình sự có thể tới 5 năm tù, luật sư Cường cho rằng, người mở cửa xe không đảm bảo an toàn trong tình huống này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết nếu có, tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương cơ sở. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, không thỏa thuận được thì đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo nội dung clip cho thấy chiếc xe ô tô này cũng đỗ không đúng quy định. Theo quy định của pháp luật thì việc đỗ xe chỉ được phép với những đoạn đường không cấm dừng đỗ và phải đỗ theo chiều bên phải, cách mép đường không quá 20cm. Chiếc xe ô tô này đỗ ngay gần gần giữa đường, khi mở cửa lại thiếu chú ý quan sát dẫn đến hậu quả tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trong vụ việc này, chiếc xe ô tô đi qua và đâm vào nạn nhân khiến hậu quả chết người xảy ra sẽ được xác định là "sự kiện bất ngờ" và người lái xe ô tô này không có lỗi, không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hậu quả của vụ tai nạn giao thông, trong đó sẽ không phải bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, chiếc xe ô tô này cũng sẽ bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, gây ra phiền hà cho người điều khiển chiếc xe ô tô này.

Theo Luật sư Cường, thời gian qua xảy ra không ít các vụ việc ngồi trên xe ô tô mở cửa không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn giao thông, đáng trách là người điều khiển phương tiện cũng có hành vi vi phạm này khiến dư luận xã hội bức xúc. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người khi không tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc thiếu trách nhiệm trong việc tìm hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bởi vậy, để giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông không đáng có như thế này thì cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đặc biệt là những người tham gia giao thông bằng xe ô tô. Quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cần phải được tuyên truyền phổ biến rộng rãi từ môi trường học đường cho đến các hoạt động tuyên truyền pháp luật của cơ quan chức năng. Đối với các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe thì cần phải kiểm tra, giáo dục kỹ lưỡng các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông trong đó có đảm bảo an toàn khi mở cửa xe để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra

Người tham gia giao thông trên xe mô tô thì cũng cần phải chú ý quan sát, cảnh giác với những chiếc xe ô tô đang dừng đỗ, họ có thể mở cửa bất kỳ lúc nào. Nếu gửi trên xe bất cẩn thì có thể gây ra nguy hiểm cho những người tham gia giao thông cùng chiều.