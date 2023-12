Một xã ở Hòa Bình 10 năm không có tội phạm

Xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nằm trên độ cao hơn 1200m so với mặt biển, khí hậu quanh năm mát mẻ. Đây cũng là nơi cư ngụ của gần 5.600 người dân, chủ yếu là người dân tộc Mường. Điều đáng ngạc nhiên là 10 năm nay đên địa bàn xã hầu như không có tội phạm.

Xã Vân Sơn nằm trên độ cao hơn 1200m so với mặt biển, dân cư sống thưa thớt

Dù chỉ cách trung tâm huyện Tân Lạc khoảng 25km nhưng đường lên Vân Sơn rất khó khăn, nhất là những ngày mưa, nhiều đoạn bị sạt lở. Đây là xã đặc biệt khó khăn, dân cư sống thưa thớt. 15 xóm của Vân Sơn nằm rải rác trên các sườn đồi. Mỗi xóm cách nhau từ 15-17km. Vân Sơn có tổng diện tích tự nhiên hơn 5.550ha, giáp với huyện Bá Thước- Thanh Hóa. Nhân dân sống xâm canh, xâm cư, chăn thả gia súc hoang dã. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng trộm cắp tài sản của công dân. Trên địa bàn có nhiều đường mòn qua lại từ huyện Mai Châu (Hòa Bình) và đường tỉnh lộ 440 từ huyện Bá Thước- Thanh Hóa, đặt ra nhiều khó khăn đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Ngô Công Minh, Trưởng Công an xã Vân Sơn

Tuy nhiên, theo Trưởng Công an xã Ngô Công Minh, 10 năm nay, trên địa bàn xã Vân Sơn gần như không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không có tội phạm hình sự, người nghiện ma túy, không có người phải chấp hành án tù, không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, không có “điểm nóng”, không có hiện tượng truyền đạo trái phép…

Công an xã Vân Sơn hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Ông Hà Văn Đường – Bí thư chi bộ xóm Xôm, xã Vân Sơn cho biết, tuy là xã vùng cao, dân cư thưa thớt nhưng mấy năm gần đây, nhờ sử dụng mạng xã hội để kết nối nên mọi biến động trong dân cư, chính quyền thôn, xóm và công an đều nắm được. Tình hình an ninh nông thôn được đảm bảo, quần chúng nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cứ 10-15 hộ dân có 1 tổ tự quản. Công an xã duy trì thường xuyên “tiếng kẻng bình yên”, 10 giờ tối không có tiếng ồn.

Với việc phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao, từ quý I năm 2021, xã Vân Sơn được chọn là mô hình điểm về “xã đảm bảo bình yên”. Đây không chỉ là mô hình điểm của huyện Tân Lạc, của tỉnh Hòa Bình mà còn được nhân rộng trên cả nước.

Ông Hà Văn Đường – Bí thư chi bộ xóm Xôm, xã Vân Sơn

Ông Phạm Minh Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho hay, trên cơ sở thành công ở xã Vân Sơn, mô hình “xã đảm bảo bình yên” tiếp tục được triển khai ở 2 xã khác trên địa bàn huyện là xã Huổi Luông và xã Quyết Chiến.

“Qua triển khai thực hiện, người dân rất đồng tình ủng hộ vì đã phát huy được ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thông qua các hoạt động trực tiếp của lực lượng công an hướng về cơ sở như thu thập dữ liệu căn cước công dân, phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề… công an xã vừa góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, vừa giữ gìn an ninh trật tự”- Phó Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết.

Ông Phạm Minh Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Tân Lạc

Những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Vân Sơn trở thành vùng trồng cây có múi, nhất là cây cam canh nổi tiếng ở Hòa Bình. Có những hộ thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm nhờ cây cam canh, cây quýt cổ. Còn những hộ có thu nhập từ 200 triệu/năm trở lên không phải là chuyện khó. Vân Sơn cũng được khách du lịch tìm đến nhờ khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thường thấp hơn 5 độ C so với nhiệt độ trung bình. Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành 5 khu homestay để đón khách du lịch, cả trong và ngoài nước. Những ngôi nhà khang trang dựa vào sườn đồi, sườn núi cũng ngày càng nhiều.

Vân Sơn trở thành vùng trồng cây có múi, nhất là cây cam canh nổi tiếng ở Hòa Bình

Tuy đời sống của bà con khấm khá hơn, khách du lịch đến địa bàn nhiều hơn nhưng Vân Sơn vẫn không phát sinh tội phạm, trừ một vài trường hợp bị xử lý hành chính vì bạo lực gia đình hay mất trật tự công cộng.

Hiện nay, biên chế trong lực lượng công an xã Vân Sơn gồm 5 công an chính quy, trong đó có 1 Trưởng công an xã, 1 phó Trưởng công an xã. Ngoài ra còn 17 công an viên bán chuyên trách ở các xóm trên địa bàn. Lực lượng công an xã thực sự là nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia truy quét tội phạm và các tệ nạn xã hội. 5 công an chính quy được đưa về Vân Sơn từ năm 2020 ngoài nhiệm vụ nắm địa bàn, quản lý khu vực, tuần tra kiểm soát thì công việc thường xuyên là quản lý dữ liệu dân cư, tiếp dân và giải quyết dịch vụ công, phòng cháy chữa cháy…

Một khu homestay đón khách du lịch ở xã Vân Sơn

Nhìn lại kinh nghiệm giữ gìn an ninh trật tự ở Vân Sơn ngay kể cả khi chưa có lực lượng công an chính quy, Phó Trưởng Công an huyện Tân Lạc Phạm Minh Thắng cho rằng, không gì khác là phải phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, nhất là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của họ.

Ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc, giữ được sự bình yên trong quần chúng nhân dân như ở xã Vân Sơn là một kinh nghiệm đáng quý, nhất là trong bối cảnh vấn đề dân tộc, tôn giáo thường xuyên bị lợi dụng để gây mất ổn định và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.