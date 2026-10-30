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Mr Pips khai về "Tổ tư vấn bí mật" nhằm đối phó khách hàng khiếu kiện

Thứ Sáu, 19:45, 30/10/2026
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VOV.VN - Trong quá trình vận hành đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, Mr Pips Phó Đức Nam bị một số khách hàng khiếu kiện vì họ thua lỗ liên tục. Do đó, Nam đã kết nối với "Tổ tư vấn bí mật" để đối phó các khách hàng khiếu kiện và hướng dẫn nhân viên xử lý khi bị cơ quan công an triệu tập.

Chiều 30/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng. Trước đó, tòa đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Bị cáo Bình khai không hề quen biết Phó Đức Nam, chỉ đến khi đọc tin bị cáo này bị bắt trên báo chí thì mới biết Nam là khách hàng của mình (thông qua việc sử dụng ví Ngân lượng).

Trả lời các câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam cho biết, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

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Mr Pips Phó Đức Nam khai báo tại tòa. (Ảnh: Võ Nam)

Phó Đức Nam thừa nhận, thực chất các sàn giao dịch của mình không hề hoạt động như quảng cáo với các nhà đầu tư. Thực chất, các nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Ngoài ra, Phó Đức Nam khai về hoạt động của “Tổ tư vấn bí mật” đứng sau đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng. Nhóm tư vấn này gồm ba thành viên chủ chốt là các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn. 

Thông qua Phong, Phó Đức Nam được giới thiệu và quen biết Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn. Ở thời điểm đó, có một số khách hàng khiếu kiện do thua lỗ liên tục nên Nam hỏi "tổ tư vấn" làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập. Hàng tháng, Phó Đức Nam sẽ chuyển một khoản tiền cho "tổ tư vấn".

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phó Đức Nam khai từng hỗ trợ người này mua một chiếc ô tô Volvo XC90, trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe sau đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ. Giải thích về việc mua xe, Nam cho biết quyết định này xuất phát từ sự tùy hứng và mối quan hệ tình cảm gia đình, bởi Phong là anh trai của người yêu bị cáo (tức anh trai của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm).

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Bị cáo Nguyễn Hòa Bình thừa nhận sai phạm

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) khai không biết Mr Pips là ai cho đến khi bị cáo này bị bắt. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận sai và chấp nhận hình phạt do tòa phán quyết.

Trọng Phú/VOV.VN
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