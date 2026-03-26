Mr Pips thành lập bộ phận an ninh, bảo vệ để "dằn mặt" các nhân viên xin nghỉ việc

Thứ Năm, 12:06, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để "dằn mặt" các nhân viên mới và các nhân viên định xin nghỉ việc, Mr Pips - Phó Đức Nam đã thành lập bộ phận an ninh do các bị can Ngô Tiến Hưng, Nguyễn Trọng Mạnh và Đinh Văn Cương cầm đầu.

Công an TP Hà Nội đã ra bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, TP.HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận. 

Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. 

Mr Pips Phó Đức Nam sau khi bị bắt. 

Theo cơ quan điều tra, trong hệ thống các công ty của Mr Pips, các đối tượng còn thành lập Bộ phận An ninh - Pháp chế do bị can Ngô Tiến Hưng và Nguyễn Trọng Mạnh quản lý (hai bị can này cùng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Ngoài ra, tham gia Bộ phận An ninh - Pháp chế còn có bị can Đinh Văn Cương và khoảng 8 nhân viên. Mạnh và Hưng cùng phụ trách quản lý các nhân viên bảo vệ tại các văn phòng. Mỗi văn phòng làm việc có 1 nhân viên bảo vệ ngồi làm nhiệm vụ bảo vệ để phát hiện người lạ mặt, không cho người lạ lên văn phòng.

Bên cạnh đó, Hưng còn được giao thêm nhiệm vụ chỉ đạo nhân viên an ninh "dằn mặt" các nhân viên mới đến làm và nhân viên khi nghỉ việc không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty, không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Theo cơ quan điều tra, Mr Pips - Phó Đức Nam là đối tượng chính, cầm đầu đường dây này. Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Các bị can chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Phó Đức Nam Mr Pips Lê Khắc Ngọ nhân viên công an Hà Nội
Bắt giam 2 đối tượng đi ô tô chửi bới, đánh người

Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Tĩnh

Mất trộm 16 triệu đồng vì để xe máy cắm sẵn chìa khóa

