Bắt giam 2 đối tượng đi ô tô chửi bới, đánh người

Thứ Năm, 10:14, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

Chiều 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khánh (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 15h45 ngày 19/3, anh Phạm Minh Truyền (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy trên đường Lê Đức Anh, theo hướng từ ngã tư Gò Mây đi vòng xoay An Lạc. Khi đến khu vực phường Bình Tân, anh Truyền dừng xe lại, đậu sát lề đường bên phải để mua vé số.

bat giam 2 doi tuong di o to chui boi, danh nguoi hinh anh 1
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với 2 bị can.

Khoảng một phút sau, Trần Văn Khánh lái ô tô biển kiểm soát 30M-033.03, chở Nguyễn Minh Tuấn chạy từ phía sau đến. Khánh bấm còi 3-4 lần, rồi lái ô tô vượt lên trước xe anh Truyền và dừng lại.

Tuấn bước xuống xe, đến gần vị trí của anh Truyền đang đứng mua vé số rồi chửi bới thô tục, đe dọa. Khánh cũng xuống xe, chỉ tay vào mặt anh Truyền và dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lớn tiếng đe dọa đối phương. Chưa dừng lại, Khánh dùng cùi chỏ tay phải đánh trúng vùng mặt, mũi của anh Truyền.

Vụ việc gây chú ý cho người đi đường, dẫn đến ùn tắc giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh qua địa phận phường Bình Tân. Sau đó, Khánh và Tuấn lên xe, bỏ chạy khỏi hiện trường.

bat giam 2 doi tuong di o to chui boi, danh nguoi hinh anh 2
Tuấn (áo trắng) và Khánh bị bắt tạm giam.

Ngay khi phát hiện clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Tân đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh và nhanh chóng triệu tập 2 đối tượng và người liên quan lên trụ sở để điều tra làm rõ.

Theo Phú Lữ/Báo Công an nhân dân
Tag: Gây rối trật tự công cộng khởi tố
Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm được tài xế và phương tiện gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khởi tố 6 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Ninh Bình

VOV.VN - Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo vỏ chai bia gây rối

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

