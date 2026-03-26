Bắt giam 2 đối tượng đi ô tô chửi bới, đánh người

Theo điều tra, khoảng 15h45 ngày 19/3, anh Phạm Minh Truyền (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy trên đường Lê Đức Anh, theo hướng từ ngã tư Gò Mây đi vòng xoay An Lạc. Khi đến khu vực phường Bình Tân, anh Truyền dừng xe lại, đậu sát lề đường bên phải để mua vé số.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với 2 bị can.

Khoảng một phút sau, Trần Văn Khánh lái ô tô biển kiểm soát 30M-033.03, chở Nguyễn Minh Tuấn chạy từ phía sau đến. Khánh bấm còi 3-4 lần, rồi lái ô tô vượt lên trước xe anh Truyền và dừng lại.

Tuấn bước xuống xe, đến gần vị trí của anh Truyền đang đứng mua vé số rồi chửi bới thô tục, đe dọa. Khánh cũng xuống xe, chỉ tay vào mặt anh Truyền và dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lớn tiếng đe dọa đối phương. Chưa dừng lại, Khánh dùng cùi chỏ tay phải đánh trúng vùng mặt, mũi của anh Truyền.

Vụ việc gây chú ý cho người đi đường, dẫn đến ùn tắc giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh qua địa phận phường Bình Tân. Sau đó, Khánh và Tuấn lên xe, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tuấn (áo trắng) và Khánh bị bắt tạm giam.

Ngay khi phát hiện clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Tân đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh và nhanh chóng triệu tập 2 đối tượng và người liên quan lên trụ sở để điều tra làm rõ.

