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Mr Pips và Mr Hunter cùng bị đề nghị mức án tù chung thân

Thứ Tư, 10:26, 04/11/2026
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VOV.VN - Thành lập, điều hành đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, các bị cáo Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân.

Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử các bị cáo Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, Shark Bình và 185 bị cáo trong đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát tiến hành đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Mr Pips Phó Đức Nam mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 - 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp mức án đề nghị là chung thân.

mr pips va mr hunter cung bi de nghi muc an tu chung than hinh anh 1
Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị đề nghị mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 - 11 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp mức án đề nghị là chung thân.

Hàng trăm bị cáo khác là nhân viên, quản lý trong các công ty do Mr Pips thành lập, cũng bị đề nghị án, do đồng phạm giúp sức đường dây lừa đảo.

Ngoài trách nhiệm hình sự, Viện kiểm sát còn đề nghị buộc Mr Pips và Mr Hunter liên đới bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho các bị hại. Trong đó, phần của Mr Pips là gần 1.200 tỉ đồng, Mr Hunter hơn 330 tỉ đồng.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

mr pips va mr hunter cung bi de nghi muc an tu chung than hinh anh 2
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các “công ty ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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