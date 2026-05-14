Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, nhóm người bị phạt gần 370 triệu đồng

Thứ Năm, 11:20, 14/05/2026
VOV.VN - Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản.

Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 đối tượng với tổng số tiền gần 370 triệu đồng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. 

Theo đó, T.T.K.A. (SN 1995, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 51,1 triệu đồng; L.H.T. (SN 1991, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 50,1 triệu đồng; H.T.H. (SN 1984, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 45,4 triệu đồng; L.T.T. (SN 1982, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 46,1 triệu đồng; L.N.U.T. (SN 2002, trú phường Cẩm Lệ) bị xử phạt 47,8 triệu đồng; N.Q.V. (SN 2000, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 47,3 triệu đồng và L.H.C (SN 1997, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 81,1 triệu đồng.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản. (Ảnh: C.A)

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân. Riêng L.H.C. đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Phòng An ninh Kinh tế, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ thu lợi không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.

Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Phòng An ninh Kinh tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.

Thống Nhất/VTC News
Tag: bán thông tin tài khoản bán tài khoản ngân hàng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng Đà Nẵng Công an Đà Nẵng
Cho mượn tài khoản ngân hàng, 2 trường hợp bị xử phạt

VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân với tổng số tiền 85 triệu đồng do có hành vi mượn, cho mượn tài khoản thanh toán. Cơ quan Công an cảnh báo, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bắt giam đối tượng bẻ khóa điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

VOV.VN - Ngày 13/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Long (29 tuổi; trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Khởi tố 11 bị can cho đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng để đánh bạc

VOV.VN - Nhóm đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ cá cược trực tuyến, thu lợi hàng trăm triệu đồng, với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.

