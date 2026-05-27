Mức án cụ thể cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Thứ Tư, 17:01, 27/05/2026
VOV.VN - Chiều 27/5, Hội đồng xét xử đã tiến hành tuyên án với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 27/5 TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm “thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức”.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi sai phạm không chỉ gây thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước (803 tỷ đồng), mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, chính sách kinh tế, chính sách xã hội của Nhà nước; ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước, của cán bộ, Đảng viên. Sau đây là mức án cụ thể cho 10 bị cáo:

Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế): 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; liên đới bồi thường 108 tỷ đồng.

Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế): 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 20 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hợp hình phạt 30 năm tù); liên đới bồi thường 393 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế): 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 15 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hợp hình phạt 25 năm tù); liên đới bồi thường 223,5 tỷ đồng.

Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm): 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; liên đới bồi thường 8,3 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa.

Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng, BQL Dự án y tế trọng điểm): 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; liên đới bồi thường 8,3 tỷ đồng.

Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT): 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; liên đới bồi thường 29,5 tỷ đồng.

Nguyễn Doãn Tú (cựu Vụ phó trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế): 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; liên đới bồi thường 29 tỷ đồng.

Lê Văn Cư (cựu Viện phó Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng): 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; liên đới bồi thường 1 tỷ đồng.

Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng, Viện kinh tế xây dựng): 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; liên đới bồi thường 1 tỷ đồng.

Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng): 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xét xử tòa Hà Nội
Tin liên quan

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ân hận, xin được khoan hồng

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự xót xa, ân hận khi nói lời sau cùng và gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân, liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án 5-6 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nóng 24h ngày 21/5: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến day dứt ngay cả khi nghỉ hưu

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận trách nhiệm của người đứng đầu, không làm tốt với vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hai Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Bà cảm thấy day dứt ngay cả khi đã nghỉ hưu.

