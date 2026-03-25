中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mượn tiền mua đất, lừa đảo 4,5 tỷ đồng

Thứ Tư, 10:39, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân Mai (SN 1983, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do cần tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, Mai lợi dụng sự tin tưởng của ông Trần Trường A. (ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) để đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất.

Đối tượng Mai (bên phải), tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, vào ngày 6/6/2025, Mai ký kết hợp đồng vay của ông A. số tiền 4,5 tỷ đồng với lý do dùng để mua đất của ông Lê Thanh L. (SN 1969, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), đồng thời hứa hẹn sau khi hoàn tất việc mua đất sẽ thế chấp vay ngân hàng để hoàn trả.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Mai không thực hiện việc mua đất như cam kết mà sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân, không có khả năng hoàn trả, chiếm đoạt toàn bộ số tiền 4,5 tỷ đồng của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật...

Theo Báo Công an nhân dân
Tag: lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng Công an Cà Mau bắt tạm giam đối tượng Cà Mau
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang khẩn trương xác minh, truy tìm một nam thanh niên có hành vi sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa. Đối tượng sử dụng CMND giả gắn ảnh thật để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng

VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; trú tại TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật