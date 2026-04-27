  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Triệt phá băng nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tại Cần Thơ

Thứ Hai, 13:07, 27/04/2026
VOV.VN - Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, qua công tác xác minh, đơn vị phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do Vi Thị Giàu, trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cầm đầu, với khoảng 10 đối tượng tham gia.

Theo cơ quan Công an, nhóm đối tượng này thường lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, dàn cảnh nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 8/3, lực lượng Công an xã An Ninh phối hợp với quần chúng nhân dân và lực lượng bảo vệ Công ty Tân Huê Viên phát hiện, bắt giữ Cao Văn Phước (sinh năm 1956, trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) khi đang cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Từ vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ băng nhóm.

Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ; tiến hành bắt, khám xét các đối tượng có liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 10 bị can về hành vi cướp giật tài sản; đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 9 bị can, gồm: Vi Thị Giàu; Nguyễn Văn Út (sinh năm 1988); Nguyễn Văn Long (sinh năm 1978); Nguyễn Thị Em (sinh năm 1991); Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1977); Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1980); Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1991); Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 2000) và Cao Văn Phước (sinh năm 1956). Riêng Cao Thị Bé Thu (sinh năm 1981) do đang nuôi con nhỏ nên được xem xét không áp dụng biện pháp tạm giam.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Hiện các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực Công ty Tân Huê Viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật; đồng thời đề nghị những người từng là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực này khẩn trương trình báo, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tạm giữ hình sự đối tượng cướp giật tài sản tại Cần Thơ
VOV.VN - Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1991, thường trú tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trung Quốc triệt phá đường dây cướp “số” khám bệnh
VOV.VN - Cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây sử dụng phần mềm tự động để chiếm đoạt số khám bệnh chuyên gia, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng triệu nhân dân tệ.

Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên cướp tài sản người đi đường
VOV.VN - Từ ngày 4 - 12/4, các đối tượng sử dụng dao đe dọa, khống chế bị hại thực hiện trót lọt 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

