Cải chính

Tạm giữ hình sự đối tượng cướp giật tài sản tại Cần Thơ

Thứ Tư, 22:19, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1991, thường trú tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/4, em H.V.T.V (19 tuổi), sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ, điều khiển xe mô tô đến khu vực gần cầu Cái Răng thì xe hết xăng. Lúc này, một người đàn ông khoảng 35-40 tuổi điều khiển xe tay ga đi từ phía sau đến hỗ trợ.

tam giu hinh su doi tuong cuop giat tai san tai can tho hinh anh 1
Tạm giữ hình sự đối tượng cướp giật tài sản tại Cần Thơ. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Đối tượng sau đó kè xe, dẫn em V di chuyển từ hướng cầu Cái Răng ra Quốc lộ 61C để tìm nơi đổ xăng. Khi đến khu vực gần cầu Bà Hiệp, lợi dụng lúc em V nghe điện thoại, đối tượng bất ngờ giật chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max, khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Sau đó, đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy về hướng phường Cái Răng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Ái phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ khẩn trương xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Nguyễn Thanh Cường là người thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Bắt giữ nhóm thanh niên cướp giật tài sản tại Phú Thọ
VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi chặt biển số xe và cướp giật tài sản của người đi đường, xảy tại Khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Bắt giữ thêm 3 nghi phạm vụ dàn cảnh cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp
Công an TP Cần Thơ bắt thêm 3 người trong nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản du khách. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể.

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế
VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.

