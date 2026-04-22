Tạm giữ hình sự đối tượng cướp giật tài sản tại Cần Thơ

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/4, em H.V.T.V (19 tuổi), sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ, điều khiển xe mô tô đến khu vực gần cầu Cái Răng thì xe hết xăng. Lúc này, một người đàn ông khoảng 35-40 tuổi điều khiển xe tay ga đi từ phía sau đến hỗ trợ.

Đối tượng sau đó kè xe, dẫn em V di chuyển từ hướng cầu Cái Răng ra Quốc lộ 61C để tìm nơi đổ xăng. Khi đến khu vực gần cầu Bà Hiệp, lợi dụng lúc em V nghe điện thoại, đối tượng bất ngờ giật chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max, khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Sau đó, đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy về hướng phường Cái Răng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Ái phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ khẩn trương xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Nguyễn Thanh Cường là người thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.