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Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

Thứ Sáu, 10:35, 03/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 73 vụ việc và bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Thông tin từ Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá thành công 73 vụ việc và bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá dưới nhiều hình thức trong mùa World Cup 2026.

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Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an). (Ảnh: Trọng Phú)

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động đánh bạc trực tuyến vốn là tác nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, Bộ Công an đã chủ động chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm xuyên suốt giải đấu, qua đó tạm giữ nhiều tài sản, phương tiện phục vụ hành vi phạm pháp và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra các đường dây tổ chức đánh bạc này.

Bên cạnh vấn đề cá độ, đại diện Bộ Công an cũng lưu ý tình trạng vi phạm bản quyền phát sóng các giải bóng đá trên không gian mạng đang có chiều hướng gia tăng với những phương thức ngày càng tinh vi. Các nhóm đối tượng này thường liên tục luân chuyển tên miền, thiết lập hệ thống máy chủ ở nước ngoài kết hợp với các dịch vụ ẩn danh và nhiều lớp bảo mật kỹ thuật nhằm xóa vết dấu vết, che giấu danh tính trước cơ quan chức năng.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động đấu tranh với tội phạm kinh tế, từ ngày 7/5 đến 19/6, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc đã khởi tố 90 vụ án và 142 bị can liên quan đến các tội danh về sở hữu trí tuệ, đồng thời tiến hành thu giữ, kê biên khối tài sản có giá trị lên tới 94 tỷ đồng.

Trong danh mục các vụ án bị khởi tố, có 10 vụ và 43 bị can về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; 58 vụ và 71 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; cùng 22 vụ và 28 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

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Bắt quả tang nhóm cá độ World Cup 2026 tại quán cà phê ở Tây Ninh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt xóa một nhóm tổ chức cá độ bóng đá World Cup 2026 tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Phú. Qua điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động từ giữa tháng 6, thu hút nhiều người tham gia cá cược và giao dịch hàng trăm triệu đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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