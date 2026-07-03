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Triệt phá đường dây sản xuất hơn 14.000 áo thun giả nhãn hiệu nổi tiếng

Thứ Sáu, 10:57, 03/07/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM đã bóc gỡ một đường dây sản xuất, gia công và tiêu thụ áo thun giả nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới với quy mô đặc biệt lớn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố 2 bị can là Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM (Đội 4) phối hợp Công an phường Bảy Hiền kiểm tra hộ kinh doanh do Phan Thị Hà Ly đứng tên tại địa chỉ 83/124 Năm Châu, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ), TP.HCM.

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Đối tượng Đạo và Ly đã sản xuất và bán ra thị trường 14.426 chiếc áo thun là hàng hóa giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 10.000 áo thun thành phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như LACOSTE, BALENCIAGA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GAP, NEW ERA, ESSENTIALS, LV, POLO, ZARA, ARMANI cùng nhiều tem nhãn, mác giấy và phương tiện phục vụ việc hoàn thiện sản phẩm.

Từ lời khai của Nguyễn Đức Đạo, Ban chuyên án tiếp tục truy xét một lô hàng đang được vận chuyển thông qua chành xe đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố, thu giữ thêm hơn 4.000 áo thun giả nhãn hiệu.

Khám xét mở rộng tại một cơ sở may gia công ở phường Tân Phú, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng trăm sản phẩm giả nhãn hiệu đang được hoàn thiện.

Kết quả điều tra xác định, Đạo và Ly đã tổ chức sản xuất từ đầu năm 2026 theo phương thức phân tán nhiều công đoạn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nguyên liệu được đặt mua từ nhiều nguồn, sau đó thuê các cơ sở bên ngoài thực hiện từng công đoạn như may thân áo, thêu logo, đóng nhãn mác rồi tập kết về địa điểm quản lý để hoàn thiện, đóng gói và phân phối ra thị trường.

Tổng cộng 14.426 áo thun là hàng hóa giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như LACOSTE, BALENCIAGA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GAP, NEW ERA, ESSENTIALS, LV, POLO, ZARA, ARMANI tổng số hàng hóa vi phạm trị giá hàng tỷ đồng.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án làm rõ hành vi giúp sức của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý.

 

Hoàng Minh-CTV Lan Anh/VOV-TP.HCM
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