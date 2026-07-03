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Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt trong đường dây ma túy tại TP.HCM?

Thứ Sáu, 09:32, 03/07/2026
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VOV.VN - Sáng 3/7, cộng đồng mạng dậy sóng trước thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giữ vì hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trong một đường dây quy mô lớn.

Ngày 3/7, Lê Duy Linh (40 tuổi - tức ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ) cùng 47 người khác bị Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM bắt về các hành vi "Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc bắt nguồn từ các biểu hiện nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Chánh Hưng, TP.HCM. Tiến hành lập hồ sơ theo dõi, cơ quan công an phát hiện Trần Nhật Quang, sinh năm 1999, có hành vi mua bán chất cấm. Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Bảo Ân, sinh năm 1995, chính là đầu mối lớn nhất cung cấp nguồn hàng cho Quang để phân phối lại cho các con nghiện.

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Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM) 

Từ đầu các đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.HCM) đã tổ chức khám phá toàn bộ đường dây, bắt giữ và xử lý tổng cộng 48 đối tượng liên quan vào cuối tháng 6/2026. Cơ quan chức năng xác định nhóm người này hoạt động hết sức tinh vi khi chủ yếu lợi dụng các địa điểm kín như khách sạn, căn hộ cao cấp hoặc thuê nhà nguyên căn để làm “bãi đáp” sử dụng ma túy. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng chỉ liên lạc với các mối quan hệ cá nhân, tự động chuẩn bị dụng cụ tự chế và chia thành những nhóm nhỏ để sử dụng.

Khám xét hàng loạt địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng các dụng cụ sử dụng, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một laptop và 14 xe máy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy nhiều người có kết quả dương tính với ma túy.

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Tăng Nhật Tuệ cùng các đối tượng liên quan tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong 48 người bị bắt, Lê Duy Linh (ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng nam ca sĩ còn được khai thác thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau quá trình sàng lọc sẵn sàng, Công an TP.HCM đã khởi tố chính thức 39 ​​người, trong đó có Tăng Nhật Tuệ, về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chín đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và bị bắt theo quy định của pháp luật.

Nguồn video: VTV/Công an TP.HCM

Trong đoạn ghi hình được cơ quan công an công bố, Tăng Nhật Tuệ xuất hiện với vẻ mệt mỏi, cúi đầu thừa nhận sai lầm và gửi lời nhắn đến những người từng yêu mến mình. Nam nhạc sĩ thừa nhận đã mất tất cả sau sự việc này và mong mọi người tránh xa ma túy. 

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Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Tăng Nhật Tuệ, sinh năm 1986 tại Hà Nội, từng được biết đến là một trong những nghệ sĩ thế hệ 8X đa năng bậc nhất của showbiz Việt khi hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và ông bầu nhóm nhạc. Dù không qua trường lớp chuyên sâu về sáng tác, ca sĩ này sở hữu kho tàng đồ sộ với hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau, trong đó có nhiều tác phẩm như “Đồng thoại” hay “Không có bài tình ca cuối” từng được vinh danh tại chương trình Bài hát Việt. Đầu năm 2026, nam nhạc sĩ vừa gây chú ý khi hợp tác cùng ca sĩ Hà Linh trong ca khúc “Pháo hoa trên trời”, “Mắt lệ rơi”.

Trên lĩnh vực điện ảnh, Tăng Nhật Tuệ cũng bỏ túi hơn 50 bộ phim và từng giành giải Cánh Diều Bạc năm 2002 với vai Nam trong bộ phim “Ranh giới”. Tăng Nhật Tuệ cũng là người đứng sau hỗ trợ, quản lý các nhóm nhạc trẻ như Biến Tấu, X3.14 hay Zero 9.

Tuy nhiên, cùng với sự nghiệp nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ cũng là cái tên gắn liền với nhiều scandal ồn ào. Năm 2015, anh từng có tranh chấp bản quyền với ca sĩ Nguyễn Hải Yến về ca khúc “Đã hơn một lần”. Đến năm 2019, một thành viên cũ của nhóm Zero 9 bất ngờ tố cáo bị ông bầu Tăng Nhật Tuệ gạ tình, hành hung và chèn ép nhóm nhạc.

Điều đặc biệt hơn, giai đoạn năm 2012-2015, Tăng Nhật Tuệ chính là một trong những “bệ đỡ” góp phần làm nên thành công của ca sĩ Miu Lê ở thời kỳ đầu đi hát, khi anh liên tục sáng tác cho cô các bản hit đình đám như “Yêu anh” hay “Em vẫn hy vọng”. Không chỉ dừng lại ở vai trò nhạc sĩ và ca sĩ, cặp đôi này từng gây sốt khi Tăng Nhật Tuệ nhận lời đóng vai nam chính trong MV “I Love You” của Miu Lê, cũng như tham gia cùng đội với nữ ca sĩ này tại chương trình truyền hình thực tế “12 cá tính xuyên Việt” và dự án nhạc phim bom tấn “Em là bà nội của anh”. 

Thư Vũ/VOV.VN (tổng hợp)
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