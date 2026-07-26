Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên ở Hải Phòng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Theo Công an thành phố Hải Phòng, ngày 23/7/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như súng cao su bắn đạn bi sắt, kiếm, tuýp sắt... tụ tập để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại Hải Phòng (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an đã làm rõ các đối tượng điều khiển 9 xe máy của hai nhóm. Nhóm Thanh Hà (gồm 3 xe mô tô) mang theo theo 01 súng bắn đạn bi sắt, 02 tuýp sắt; nhóm Chí Linh (gồm 6 xe mô tô) mang theo 01 thanh kiếm. Lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ tang vật ban đầu gồm 01 xe máy Wave màu đỏ, BKS 15AB-656.26 của nhóm Thanh Hà cùng nhiều hung khí tự chế.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Phòng đã bàn giao 05 đối tượng cho Công an phường Lê Thanh Nghị xử lý theo quy định. Tiếp đó, sau khi triệu tập và đấu tranh với 09 đối tượng liên quan, Phòng Cảnh sát Hình sự bàn giao cho phường Việt Hòa 04 đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản tại Chùa Đồng Niên, phường Việt Hòa, Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Phòng cảnh báo: Các phụ huynh cần quản lý chặt chẽ giờ giấc sinh hoạt, các mối quan hệ xã hội và đặc biệt không giao xe máy dung tích trên 50cc cho con em khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Đối với nhà trường và xã hội cần tăng cường giáo dục pháp luật, tuyên truyền về tác hại, hậu quả của việc tàng trữ vũ khí thô sơ, hung khí tự chế.