Lai Châu biểu dương lực lượng phá chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân biểu dương, chúc mừng Ban chuyên án và các lực lượng phối hợp đã mưu trí, dũng cảm, quyết liệt đấu tranh, bắt giữ 40 đối tượng, bước đầu làm rõ hành vi lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng.

Chuyên án 0726L được Công an tỉnh Lai Châu xác lập ngày 17/7, trên cơ sở phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ban chuyên án do Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là thành viên Ban chuyên án.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Ban chuyên án đã huy động 4 tổ công tác gồm 28 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nước triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, trong hai ngày 19 và 20/7, các lực lượng đã đồng loạt triển khai bắt giữ 40 đối tượng. Trong số này có 13 đối tượng là công dân Lai Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân biểu dương Ban chuyên án.

Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định, từ đầu tháng 6/2026 đến nay, nhóm tội phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo hơn 1.000 người bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Việc nhanh chóng đấu tranh, triệt phá tổ chức tội phạm đã góp phần ngăn chặn hoạt động phạm tội, bảo vệ tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân gửi lời chúc mừng và biểu dương sâu sắc Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng phối hợp đã phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí, quyết liệt, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công chuyên án. Đồng thời đánh giá, kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả giữa các lực lượng; qua đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong số 40 đối tượng có 13 đối tượng là công dân ở Lai Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác, nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật các nước, chủ động đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới.