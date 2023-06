Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ Trần Thị Kiều Duyên (31 tuổi, trú xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cuối năm 2014, Trần Thị Kiều Duyên mua bằng tốt nghiệp Cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng mang tên Trần Thị Kiều Duyên từ người làm bằng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo. Từ bằng giả này, Trần Thị Kiều Duyên được nhận vào làm việc tại UBND xã và tiếp tục sử dụng bằng giả trên để trúng tuyển vào kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Một cơ sở nha khoa ở huyện Đức Phổ sử dụng văn bằng giả để hành nghề

Hai anh em ruột Nguyễn Thanh Lâm (37 tuổi) và Nguyễn Thái Dương (33 tuổi) ở xã Phổ An, thị xã Đức Phổ bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Trước đó, 2 người này đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị và được Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá các ổ, nhóm sản xuất, mua bán giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả, góp phần ngăn chặn loại tội phạm này. Phương thức, thủ đoạn làm giả tài liệu, con dấu ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Sử dụng kỹ thuật vi tính, con dấu giả, chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện. Việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội, không có địa chỉ cụ thể, thông qua nhiều khâu trung gian nên khó khăn cho Cơ quan điều tra.

Đại úy Nguyễn Cao Kỳ, Đội trưởng Đội Điều tra án, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Việc những người không học, không có kiến thức lọt vào cơ quan doanh nghiệp, nhà nước, không có chuyên môn, trình độ thì sẽ làm thay đổi bản chất công việc, cách nhìn nhận, đánh giá của lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, cơ quan đơn vị tuyển dụng từ đó dẫn đến không đảm bảo yêu cầu đề ra. Những hành vi gian dối này đã cơ quan Điều tra Công an Quảng Ngãi khởi tố để xử lý nghiêm minh".

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm, xác minh chặt chẽ các loại giấy tờ, ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả./.