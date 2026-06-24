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Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Thứ Tư, 16:42, 24/06/2026
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VOV.VN - Ngày 24/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Tích Lương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên tụ tập với biểu hiện chuẩn bị sử dụng các vật dụng nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phường Tích Lương phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn sau những lời thách thức, kích động trên mạng xã hội. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn, giải tán nhóm đối tượng, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự và những hậu quả đáng tiếc.

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Tang vật và nhóm thanh thiếu niên liên quan trong vụ việc.

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên đã thành khẩn nhận thức được hành vi bồng bột, thiếu suy nghĩ của bản thân, đồng thời cam kết không tái phạm.

Với phương châm lấy giáo dục, cảm hóa làm trọng tâm, Công an phường Tích Lương đã phối hợp với gia đình và Công an địa phương nơi cư trú để quản lý, giúp đỡ các em sửa chữa sai lầm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng, vụ việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, đồng hành cùng con em, đặc biệt là trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Sự quan tâm, định hướng kịp thời từ gia đình và nhà trường sẽ góp phần giúp thanh thiếu niên phát triển lành mạnh, tránh những hành động bột phát có thể dẫn đến các hệ lụy đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Danh Thiết/VOV.VN
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