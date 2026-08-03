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Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo, giúp người dân giữ lại 79 triệu đồng

Thứ Hai, 16:45, 03/08/2026
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VOV.VN - Phát hiện người dân bị các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra", Công an xã Đức Đồng (tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp nạn nhân giữ lại 79 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Đức Đồng vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp bà N.T.S. (SN 1958, trú tại xã Đức Đồng) giữ lại toàn bộ số tiền 79 triệu đồng.

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Bà N.T.S. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh). 

Trước đó, bà N.T.S. liên tục nhận được các cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Các đối tượng đưa ra thông tin bà có liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu chuyển 79 triệu đồng vào tài khoản do chúng chỉ định để phục vụ việc "xác minh, điều tra".

Do lo sợ và tin vào những thông tin mà các đối tượng đưa ra, bà N.T.S. đã đến Công an xã Đức Đồng trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã Đức Đồng nhanh chóng xác minh và xác định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng công an đã trực tiếp giải thích, phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; hướng dẫn bà N.T.S. kiểm chứng thông tin, tuyệt đối không làm theo yêu cầu chuyển tiền.

Theo Công an xã Đức Đồng, do liên tục bị các đối tượng gọi điện đe dọa, gây áp lực tâm lý nên có thời điểm bà N.T.S. đã chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích, bà đã nhận rõ bản chất vụ việc, kịp thời dừng giao dịch, qua đó giữ lại toàn bộ số tiền 79 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Đức Đồng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xác minh. Cơ quan công an không yêu cầu công dân chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội hoặc cài đặt ứng dụng để làm việc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng và nhanh chóng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Bá Thăng/VOV.VN
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