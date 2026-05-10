中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị khởi tố vì bán 5 cây gậy bi-a của chủ quán để trả nợ

Chủ Nhật, 19:56, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán bi-a tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, Trần Trọng Đức đã mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trọng Đức (SN 2001, trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

bi khoi to vi ban 5 cay gay bi-a cua chu quan de tra no hinh anh 1
Bị can Trần Trọng Đức

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 4/2025. Thời điểm này, Trần Trọng Đức được anh Vũ Đại Ng. (trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý và trông coi tài sản tại quán bi-a Pool Ko (địa chỉ số 85 đường Đông A, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình).

Lợi dụng lòng tin của chủ quán, Đức đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý lấy đi 5 cây gậy bi-a chuyên dụng. Qua định giá, số tài sản này có tổng trị giá khoảng 126,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã mang số gậy trên đi bán và cầm cố tại các cửa hàng khác nhau để lấy tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Hành vi của Trần Trọng Đức bị khởi tố theo quy định tại Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Khởi tố quản lý quán Bi-a chiếm đoạt tài sản Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Nai: Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản
Đồng Nai: Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản

Bước đầu, các đối tượng khai nhận và tỏ thái độ hối hận đối với những hành vi sai trái trước đó. 

Đồng Nai: Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản

Đồng Nai: Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản

Bước đầu, các đối tượng khai nhận và tỏ thái độ hối hận đối với những hành vi sai trái trước đó. 

Bắt khẩn cấp tên trộm cắp tài sản ở bệnh viện
Bắt khẩn cấp tên trộm cắp tài sản ở bệnh viện
Bắt khẩn cấp tên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Bắt khẩn cấp tên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Trộm đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động
Trộm đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động

Khoảng 1h15 ngày 20/10, qua quan sát hệ thống camera an ninh giám sát từ xa, nhân viên của đơn vị FPT phát hiện tại FPT Shop có một đối tượng đột nhập vào cửa hàng

Trộm đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động

Trộm đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động

Khoảng 1h15 ngày 20/10, qua quan sát hệ thống camera an ninh giám sát từ xa, nhân viên của đơn vị FPT phát hiện tại FPT Shop có một đối tượng đột nhập vào cửa hàng

Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ
Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ

VOV.VN - Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP. Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ

Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ

VOV.VN - Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP. Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Phát hiện gần 100kg hàn the tại cơ sở sản xuất giò chả ở Bình Giang, Ninh Bình
Phát hiện gần 100kg hàn the tại cơ sở sản xuất giò chả ở Bình Giang, Ninh Bình

VOV.VN - UBND xã Bình Giang (tỉnh Ninh Bình) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc phát hiện vi phạm quy định an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn.

Phát hiện gần 100kg hàn the tại cơ sở sản xuất giò chả ở Bình Giang, Ninh Bình

Phát hiện gần 100kg hàn the tại cơ sở sản xuất giò chả ở Bình Giang, Ninh Bình

VOV.VN - UBND xã Bình Giang (tỉnh Ninh Bình) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc phát hiện vi phạm quy định an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn.

Khởi tố đối tượng bán thuốc nam trái phép trên mạng xã hội
Khởi tố đối tượng bán thuốc nam trái phép trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Giàng A Cu về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” sau khi phát hiện đối tượng sử dụng Facebook, TikTok quảng cáo, bán thuốc nam tự sản xuất cho 135 người, thu lợi bất chính hơn 123 triệu đồng. 

Khởi tố đối tượng bán thuốc nam trái phép trên mạng xã hội

Khởi tố đối tượng bán thuốc nam trái phép trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Giàng A Cu về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” sau khi phát hiện đối tượng sử dụng Facebook, TikTok quảng cáo, bán thuốc nam tự sản xuất cho 135 người, thu lợi bất chính hơn 123 triệu đồng. 

XÃ HỘI
Tin nóng
PHÁP LUẬT
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật